"Temsili vali"den yeşil alanların artırılması talebi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Sami Sipahi Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Dilayda Sude Zaim ve Yiğit Bakır'a makamını teslim etti.

Çakacak'ın makamını teslim ettiği temsili vali Dilayda Sude Zaim, telefonla ulaştığı İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'tan okullara Z kütüphane, müzik, resim, tarım ve kodlama atölyeleri ile spor salonlarının kurulması talimatını verdi.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik'i de telefonla arayan Zaim, "Şehrimiz betonlaşmaya devam ediyor. Bu doğrultuda çocukların rahat nefes alabileceği ve özgürce oynayabileceği yeşil alanların artırılmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 81 ilde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' ile ilgili katılımın daha etkin sağlanması için gerekli çalışmalara hız verelim." ifadelerini kullandı.



Temsili vali Yiğit Bakır ise dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer'in telefonla arayan Bakır, "Devlet koruması altında olan öksüz ve yetim çocukların Atatürk'ün başka bizlere armağan ettiği bayramda, onların da aile sıcaklığı içinde geçirmesi için bir proje başlatılmasını istiyorum. Gönüllü aileleri, öksüz ve yetim çocuklarla buluşturmayı hedefliyorum." dedi.

Bakır, Tarım ve Orman İl Müdürü Emine Sever'den de 2023 Vizyonu hedefleri doğrultusunda çocukların tarım ve doğayla iç içe olmasını sağlamak için okulların bahçelerinde seracılık gibi faaliyetlerin artırılmasını talep etti.

Vali Çakacak da bugünü dünyadaki tüm çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocukları çok sevdiğini belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm çocuklara kutlu olmasını diledi.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt'ın da hazır bulunduğu ziyarette öğrenciler, Çakacak'a çiçek verdi.

Çakacak da günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.