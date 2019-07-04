KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'in milletvekili sayısının 2'den 3'e çıkmasıyla temsil yetkisinin tabana daha çok yayılacağını belirtti.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Aralık 2018 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu’nun nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit ettiğini vurgulayarak, milletvekili sayısını 2’den 3’e çıkmasının kente hayırlı olmasını diledi.

Bu kararın Kırşehir ve Türkiye genelinde demokratik standartların yükselmesine vesile olacağını dile getiren Kendirli, "Bu karar ile hiç şüphesiz, temsil yetkisi tabana daha çok yayılacak. Milletimiz, sıkıntılarının giderilmesinde, dertlerinin dinlenmesinde daha çok muhatap bulacak, şehrimizin TBMM’deki temsil gücü daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Kırşehir’in nüfusunun artmasında, göç veren, değer kaybeden değil, göç alan ve değerlenen bir şehir olmasının etkili olduğunu aktaran Kendirli, şunları kaydetti:

"Yatırım ve hizmetler AK Parti iktidarlarının şehrimize kazandırdıklarıdır. Bu kazanımların artarak devam edeceğinden halkımızın hiç şüphesi olmasın. AK Parti iktidarlarının son 17 yılda uyguladığı politikalarla, şehrimizde tarımsal üretim ve ürün çeşitliliğini artmış, hayvancılık tekrar cazip hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak da kırsaldan kentte göç cumhuriyet tarihinde ilk defa tersine dönmüş ve kentlerden köylere, kırsala göç başlamıştır."



