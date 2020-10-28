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Temizlikte Uygulanabilecek Püf Noktaları
Genel 28.10.2020, 09:40 28.10.2020, 09:42
Özellikle ev hanımları için temizlik vazgeçilmez bir aktivite halini almıştır. Evlerin temiz görünmesi psikolojik açıdan herkesi mutlu eder ve sağlıklı bir ortam da yaşam sürmeye olanak sağlar. Temizlik yaparken uygulanabilecek püf noktalara gözatalım. Tencere yanığı temizlenmesi zor bir durumdur tabiki nasıl kolayca temizleyeceğinizi bilmiyorsanız. Tencereyi su ile doldurup içine deterjan koyduktan sonra kaynayana kadar ateş de bekletin. Kaynama tamamlandığın da su ılıklaşıncaya kadar bekleyin ve süngerle sadece silin. Banyo ve lavoba temizliği de temizliğin birçok insan için sıkıcı olarak geçtiği bölümlerdendir. Bu alanlardaki size aktaracağımız detay ise ortamın buhar ile dolmasını sağlayın sıcak suyu açmanız yeterli. Sıcak su kir ve pası yumuşatacağı için temizlik için daha az efor sarfetmiş olacaksınız. Çay içmeyi seven bir ülkeyiz ve hatta hemen hemen her evde içilen bir içecektir. Çaydanlıkta zamanla oluşan kreç den kurtulmak için ise çaydanlığı 15 dakika sirke ile kaynatmanız yeterli.
Sizlere aktarmış olduğum bu bilgiler temizlik yaparken uygulanabilecek püf noktalardan bazılarıydı. İnternet üzerinde detaylı bir şekilde bu püf noktalara ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler sayesinde daha kalıcı çözümlere ulaşıp daha az efor sarfetmiş olacaksınız. Daha sağlıklı bir yaşam için temizliğe dikkat etmemiz gerekir.