Temizlikçi kılığındaki polislerden ATM kartı kopyalayanlara suçüstü

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ / CANKUT TAŞDAN - Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ATM'lere aparat yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 3 şüpheliyi temizlikçi kılığına girerek suçüstü yakaladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödeme Sistemleri Büro Amirliği ekipleri, bazı kişi ya da kişilerce ATM'lere takılan aparatlarla kartların kopyalandığını ve hesaplardan son beş ay içinde yaklaşık 4 milyon lira çekildiğini tespit etti.

- ATM'ye düzenek yerleştirme anı güvenlik kamerasında

Kent genelindeki ATM bölgelerinde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda kart kopyalama aparatı yerleştiren 3 şüphelinin kimliklerini, ATM'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden belirledi.

- Temizlikçi kılığına girdiler

Ekipler, ATM'nin kart yuvasına yerleştirilen kopyalama aparatını işi bitince almaya gelecek şüphelileri yakalamak için temizlikçi kılığına girerek beklemeye başladı.

Şüphelilerden Enver S. ve Eren K, yerleştirdikleri aparatı sökmek için ATM'ye geldikleri sırada temizlikçi kılığındaki polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların olay yerine geldikleri araçta ve üzerilerinde yapılan aramada kart kopyalama aparatları, kamera düzenekleri, dizüstü bilgisayar, çift taraflı bant, iki tornavida ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

Bu arada, operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

Diğer şüpheli Muharrem K. de belirlenen adreste gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.