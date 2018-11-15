Temizlik görevlileri, buldukları cüzdanı sahibine ulaştırdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de belediyede çalışan 3 temizlik görevlisi, çöp konteynerinin içinde bulduğu ve içerisinde bir miktar para bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Hasan Uslu, Oğuz Sarıkaya ve İsmail Korkutan, temizlik yaptıkları sırada çöp koyteyneri içerisinde cüzdan buldu.

Görevliler, cüzdanı daha sonra belediyedeki amirleri aracılığıyla ulaştıkları Ali Sirer'e teslim etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, görevi başında onurlu davranış sergileyen görevlilere teşekkür etti.

İşçilerin sergilemiş olduğu davranışın tüm belediye personeline örnek olması gerektiğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları belirtti:

"İşçilerimiz, ailelerinden öğrendikleri doğru davranışları yaşam şekli haline getiriyorlar. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün de bir çalışanımız, kıyafeti tozlu olduğu için hassasiyet gösterip, namazını caminin bahçesinde kılmıştı. Geçen yıl ise yine bir çalışanımız, ziynet eşyası ve değerli eşyaların olduğu el çantası bulup sahibine teslim etmişti. Bundan dolayı başkanlığını yaptığım bu kurumda böyle çalışanlarımızın olması bizim açımızdan gurur vericidir. Dürüstlükleri ile hem kendilerine, hem de belediyemize yakışır şekilde hareket eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Cüzdanın sahibi Sirer ise eski sanayi bölgesinde yürürken cüzdanını kaybettiğini anımsadı. Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki görevli çalışanların çöpleri almaya geldiklerinde cüzdanını bulduklarını aktaran Sirer, "Sonra beni bulmak için buradaki herkese sormuşlar. Uzun uğraşlar sonunda bana ulaştılar. Cüzdanımda hiçbir eksik yok. Ben cüzdanım bulunmaz diye ümidimi kesmiştim ama arkadaşlar sağolsunlar cüzdanımı bulup, bana teslim ettiler. Özellikle bu şekilde dürüst davranışlarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.