"Temiz ve yeşil çevre için hassasiyet gösterilmelidir"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, gelecek nesillere daha temiz ve yeşil bir çevre bırakmak için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker ve beraberindeki heyet Vali Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akın, doğayı koruma konusunda kamuoyunda duyarlılık oluşturularak, çevre konusundaki sorunlara dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için çevrenin temiz tutulması gerektiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı herkesin hakkıdır. Devletimiz gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil bir çevre bırakmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek konularına hassasiyet gösterirken çocuklarımıza çevre bilincini aşılama adına da önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bizler de bu konuda yapılan çalışmaları önemsiyor, yakından takip ediyor, Kırşehir'deki mevcut ormanlık alanları korumak ve orman varlığını daha da arttırmak için gayret ediyoruz. Her vatandaşımızın da çevresini temiz tutmak ve orman varlığını arttırmak için elinden geleni yapmasını bekliyoruz."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker ise kurum hakkında ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.