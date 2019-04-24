"Temiz fabrika mutlu çocuklar" resim yarışması

ÇANKIRI (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çankırı'da "Temiz fabrika mutlu çocuklar" temalı resim yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Çankırı Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Sumitomo Rubber Ako Lastik ve San Tic AŞ Başkanı Masatsugu Nishino tarafından verildi.

Nishino, programda yaptığı konuşmada, yarışmaya katılıp dereceye giren öğrencilere, ailelerine, öğretmenlerine ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Çankırı'da bulunan bir şirket olarak resim yarışmasına katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Nishino, "Her resimde temiz bir dünya, gökyüzü ve suyun önemi ifade edilmiş. Biz de Çankırı'da bir fabrika işletiyoruz. Dolayısıyla çevremizi önemseyerek ve koruyarak üretime devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz." dedi.

Yarışmada Güneş İlkokulu öğrencisi Nilda Can birinci, Orgeneral İsmail Hakkı İlkokulu öğrencisi Zeynep Ela Çubuk ve Güneş İlkokulu öğrencisi Mina Alyahya ikinci, Orgeneral İsmail Hakkı İlkokulu öğrencisi Ömer Armağan, İlker Tuncay İlkokulu öğrencileri Rabia Serbest ve Ayşegül Fırat da üçüncü oldu.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğretmenler, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı.



