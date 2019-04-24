TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı

KONYA (AA) - TEMA Konya İl Temsilcisi Mehmet Emin Yıldırım, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi oldu.



Son yapılan Mütevelli Heyeti Toplantısı ile bu yıl da TEMA Vakfı'nın yönetim kuruluna sahada görev alan iki temsilci gönüllü seçildi. Yavru TEMA gönüllüsü olarak başladığı gönüllülük çalışmalarında her aşamada yer alarak en son Konya İl Temsilciliği görevini yürüten Mehmet Emin Yıldırım ve Tekirdağ'da etkin çalışmalar yürüten Çerkezköy İlçe Sorumlusu Nilüfer Ceylan'ın yönetim kuruluna seçildiğini belirtildi.



Hedefim Yönetim Kurulu Başkanı olmak TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Yıldırım, TEMA Vakfı'nda gönüllü olarak etkin çalışmak isteyen herkese yer olduğunu belirterek şunları ifade etti:



"Heyecanla yılların nasıl geçtiğini anlamadan TEMA Vakfı'nda yönetim kuruluna kadar geldim. Yıllardır bu güzel ve büyük ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. 28 yaşında bir genç olarak Türkiye'nin en önemli çevre kuruluşlarından birinin yönetim kurulunda yer almak ve burada görev yapan insanların güvenini kazanmış olmak benim için gurur verici. Çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğim, hedefim yönetim kurulu başkanı olmak."