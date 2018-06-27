İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, televizyon ve projeksiyon taleplerinde artış olduğunu duyurdu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, müşterilerinin TV ve projeksiyon tercihleriyle ilgili önemli veriler ortaya koydu. Verilere göre, 2018'deki taleplerde geçen yıla göre önemli artış yaşandı.

Hepsiburada’nın verilere göre, alanının en önemli organizasyonu olan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’nı, sporseverler büyük ekranlı TV’lerden veya projeksiyonlardan izlemeyi tercih ediyor.

Maç coşkusunu daha fazla hissetmek isteyenler, seçtikleri televizyonların duyuları çevreleyen yüksek ses performansı ve çözünürlüğe sahip olmasına da dikkat ediyor. Dünya Kupası her dönem TV satışlarını artırırken, büyük ekranlı TV’lere bu dönemdeki rağbet yüzde 50 artış gösterdi. Büyük ekranlı TV’ler arasında ise en fazla 65, 75 ve 85 inç olanlarda talep yaşandı.

Yazlıklarda keyifle geçirilecek bir aile akşamı için geniş projeksiyon cihazı seçenekleri sunan Hepsiburada, Full HD görüntünün 4 katı netlikte, canlı ve keskin görüntü alınabilen 4K Ultra HD projeksiyon cihazlarını müşterileriyle buluşturuyor.

Gece veya gündüz, içeride veya dışarıda, gün ve ortam ışığından etkilenmeyen, aynı yüksek kalitede görüntü veren projeksiyon cihazları özellikle tatilde film izleyerek dinlenmek isteyenler tarafından talep görüyor.

Projeksiyon cihazlarına en fazla rağbet eden yaş kitlesi 24-36 aralığı olurken, İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Kocaeli, Bursa, Antalya, Tekirdağ ve Muğla Hepsiburada’nın 20’den fazla marka ve 200’den fazla projeksiyon cihazına en fazla ilgi gösteren iller olarak sıralanıyor.





- Oyun tutkunlarına özel TV’ler Hepsiburada’da





Hepsiburada’nın verilerine göre, birer animasyon ve görsel harikası olan bilgisayar oyunlarından maksimum keyif almak isteyen oyun tutkunları TV seçerken en çok görüntü kalitesi ve yenileme hızına (hertz) dikkat ediyor. Oyun tutkunları için çeşitli TV seçeneklerini bünyesinde barındıran Hepsiburada’da görüntü kalitesi olarak LED veya OLED, çözünürlük olarak 4K, yenileme hızının ise 120 ya da 240 olduğu televizyonlar oyunseverler için öneriliyor.

Müşterilerinin hayatını her alanda kolaylaştıran Hepsiburada, TV seçiminin püf noktalarını açıklayarak farklı ihtiyaçları olan ve TV almayı planlayanlara faydalı bilgiler verdi.

Televizyon seçiminde ilk adım boyut tercihi yapmaktan geçiyor. Ortalama bir salon için 42-55 inç arasının, mutfak, misafir veya çocuk odaları içinse 26-34 inç arası bir televizyon uygun olabiliyor. Hepsiburada, internet üzerinden yayın izlemek ya da internet sitelerine TV’lerinden bağlanmak isteyenlere akıllı televizyonları incelemelerini öneriyor. Bir TV sağlayıcısından hizmet almayan, yayınını çanak anten aracılığıyla sağlayan müşterilerine ise dahili uydu alıcısı bulunan televizyonları tavsiye eden Hepsiburada, derinlik hissini yaşamak isteyenlerin ise kavisli Curved TV’leri alışveriş listelerine eklemelerini öneriyor.





- TV temizliği





Televizyon bakımı konusunda müşterilerini bilgilendiren Hepsiburada, özellikle LED televizyonlarda ekranların sensörlerden oluşması nedeniyle daha hassas olunması gerektiğini, ekranların sert temizlik malzemeleriyle bastırılarak temizlenmesinin hasara neden olabileceğini belirtiyor. Hepsiburada, daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için tüm TV ekranlarının, temizlik için üretilen özel solüsyonlarla ve yumuşak bezlerle temizlenmesini tavsiye ediyor.

Hepsiburada, son teknolojiye sahip televizyon ve projeksiyon cihazlarını yüzde 40’a varan avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Her ihtiyaca uygun ürün yelpazesiyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Hepsiburada, her ortama uyum sağlayacak televizyon ve projeksiyon ürünleri sunuyor.





- Televizyon ve projeksiyona ilgi artıyor





Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, şunları kaydetti:

"Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi. Projeksiyon kategorisinde ise bu oran yüzde 21 oldu. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerimiz yaptı. Televizyon alışverişini Hepsiburada’dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep oldu. Projeksiyon alışverişinde ise büyük şehirlerin yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve Muğla da yoğun ilgi gösteren iller arasında. Biz de Hepsiburada olarak müşterilerimizin eğilimlerini yakından takip ederek onların talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği ve alışveriş deneyimini sürekli geliştirerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz.”