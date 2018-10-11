"Telefonumun önceki sahibi Kakao programını kullanmış olabilir"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 7 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.



2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, halen görevinden açığa alınan ve ihraç edilenlerin bulunduğu 7 öğretmen ile avukatları hazır bulundu.



Savcının iddianameyi okumasının ardından savunması istenen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanık Ertuğrul G, örgütle hiçbir bağının olmadığını ileri sürerek, "Örgüt evinde sohbet ettiğimiz doğrudur. Fetullah Gülen videoları izletilir, kitapları okutulurdu. Himmet vermedim ama kurban ve zekat parası verdim. Bu örgütün terör örgütü olduğunu çok geç anladım." dedi.

- "Telefonum ikinci el"

Sanıklardan Yılmaz Y. ise örgütün kullandığı iletişim yöntemlerinden 15 Temmuz'da haberdar olduğunu savunarak, "İddianamede Kakao programını kullandığım yazılmış. Telefonum ikinci el. Önceki sahibi Kakao programını kullanmış olabilir. Benim örgütle bir bağım yok." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.