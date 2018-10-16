Telefonla dolandırıcılık şüphelisini güvenlik kamerası yakalattı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, telefonda kendisini emniyet amiri olarak tanıttığı kişinin 9 bin 500 avro ve 66 bin 500 lirasını dolandıran zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.

Telefonla aradığı İsmail K'ye kendisini emniyet amiri olarak tanıtan şüpheli, "ev telefonun dinlemeye alındı, şahsi bilgilerin bir şebekenin eline geçmiş, bankadaki paralarını korumaya alacağız." diyerek, parayı bankadan çekip, söyleyeceği yere getirmesini istedi.

Bankadan çektiği 9 bin 500 avro ve 66 bin 500 lirayı, şüphelinin söylediği parkın yakınındaki elektrik direğinin yanına bırakan İsmail K, bundan sonra ne yapması gerektiğini öğrenmek için Ahi Polis Merkezi'ne gitti.

Polise yaşadıklarını anlatan ve dolandırıldığını öğrenen İsmail K'nin şikayeti üzerine Kırşehir Emniyet Müdürlü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan özel ekip, paranın bırakıldığı yerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve MOBESE görüntülerini inceledi.

Sırt çantalı bir kişinin, direk yanına poşet içinde bırakılan parayı alarak önce otobüs terminaline, ardından otobüsle Aksaray'a gittiğini belirleyen ekip, şüpheli Y.A'yı Aksaray'da yakaladı.

Şüphelinin sırt çantasında, 9 bin 500 avro ve 66 bin 500 lira, 2 cep telefonu, 5 banka kartı bulundu.