Tel örgülerin arkasında meslek öğreniyorlar

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki 300 hükümlü, cezaevi bünyesindeki atölyelerde sigortalı ve ücretli çalışarak meslek öğreniyor.

Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki Kırşehir E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlülerin bir kısmı, tarımdan hayvancılığa, mobilyadan mermer ve oniks taşı işletmeciliğine kadar 15 farklı iş kolundaki kurslara katılarak meslek öğreniyor.

Sigortaları yapılan ve ücret de verilen hükümlüler, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslara katılarak ustalık ve kalfalık belgesi alıyor. Kurumdan ayrılan hükümlülerden bazıları aldıkları belgeleriyle işlerini kuruyor bazıları ise özel ve resmi kurumlarda iş buluyor.

Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Mehmet Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum bünyesinde açılan 15 atölyede 300 hükümlünün meslek öğrenerek sosyal hayata hazırlandığını söyledi.

Besicilik, tarım, demir ve oniks, mobilya, satış mağazası ve halka açık restoran gibi farklı iş kollarının bulunduğunu ifade eden Ateş, şöyle devam etti:

"Buradaki hükümlüler, yetenekleri ve dışarıda çalıştıkları iş durumuna uygun sınıflandırılarak, talepleri doğrultusunda iş kollarında değerlendiriliyor. Amacımız iyileştirme ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde hükümlülerin var olan yeteneklerini geliştirmeleri, tekrar sosyal hayata çıktıklarında yeni bir iş kazanımı elde etmelerini sağlanmak. Buradan çıktıklarında resmi kurumlara başvurarak eski hükümlü pozisyonlarına işçi alımı için müracaat yapabiliyorlar. Bunlarla ilgili bize geri dönüşler de olmakta. Biz de ilgili müdürlüklerle bağlantıya geçerek yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Ateş, atölyelerden elde edilen gelirin yine hükümlülerin gelişimi için kullanıldığını belirterek, "Kurumumuzun asıl amacı hükümlüleri sosyal hayata yeniden hazırlamak ve buradan sonraki hayatlarında ilişkilerini güçlendirmek. Bir nevi onları rehabilite etmeyi amaçlıyoruz. Burada barındırılan hükümlülerimizi, geçmişlerin esiri olmaktansa geleceklerinin mimarı olacaklarına inandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu

- Organik sebze ve meyve üretimi

Tarım iş kolu sorumlusu İlyas Yağmur da 25 yıldır açık ceza ceza infaz kurumlarında, 10 yıldır da bu kurumda görev yaptığını söyledi.

Burada elma, kiraz, erik, karpuz, fasulye, biber, domates, kabak yetiştirdiklerini anlatan Yağmur, "Sebzelerimizi kendi yerli tohumlarımızla üretiyoruz. Organiğe yakın bir üretim yapıyoruz. Suni gübre hiç kullanmıyoruz, hayvan gübresi kullanıyoruz. Kendi mandıramızın gübresiyle sebzelerimizi üretiyoruz. Kırşehir halkı ürünlerimize daha çok sahip çıkıyor ve ilgi gösteriyor." dedi.

Burada yetişen birçok hükümlünün iş bulduğunu ya da işini kurduğunu aktaran Yağmur, şunları kaydetti:

"Yanımızda 35 hükümlü çalışıyor. Bunların hepsi de memnun. 'Çıkınca bu işi yapacağız' diyorlar. Burada kalıp da tarım iş kolunda çalışan hükümlü arkadaşlar çıkınca bizi arıyorlar, bizi ziyarete geliyorlar. 'Belediyede bahçıvan olarak çalışıyorum, sera kurdum, kendi sebze meyvemi yetiştirmeye başladım' diyenler var. Telefonumu da onlara verdim. Bilgiye ihtiyaçları olduğunda hala arayıp 'Şunu nasıl yapacağız' diye soranlar var."