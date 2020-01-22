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Tel Abyadlıların evlerine dönüşleri sürüyor
Terör örgütü YPG/PKK'nın yerinden ettiği sivillerin, Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılan Telebyad ilçe merkezine dönüşleri devam ediyor.
Genel 22.01.2020, 12:11
TEL ABYAD(AA) - Terör örgütü YPG/PKK işgalinden kaçan Tel Abyad’lılar, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (SUDKOM) katkılarıyla, memleketlerine dönmeyi sürdürüyor.
AA muhabirine açıklamada bulunan Tel Abyad Gümrük Müdür Yardımcısı Velid Heviş, "Dün, 200 ailenin daha dönüşü sağlandı." dedi.
Altı yıl aradan sonra evine kavuşan Ebu Ahmed de, "İnşallah evinden uzaklaşanlar bizler gibi dönebilirler. Türkiye’ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Tel Abyad, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'yla 13 Ekim 2019'da kurtarılmıştı.