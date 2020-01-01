Son Dakika
Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin, köyün dışında bombalı araç patlatmaları sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Genel 01.01.2020, 16:59
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad ilçesi Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı.
3°
kapalı
Namaz Vakti 01 Ocak 2020
|İmsak
|06:23
|Güneş
|07:52
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:59