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Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin, köyün dışında bombalı araç patlatmaları sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Genel 01.01.2020, 16:59
Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad ilçesi Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.



#dünya
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