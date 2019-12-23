Tel Abyad'da 300 öğrenciye ders kitabı dağıtıldı

TEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde eğitim gören 300 öğrenciye Şanlıurfa Valiliğinin desteğiyle ders kitabı dağıtıldı.

Suriye Geçici Hükümetinin hazırladığı müfredata uygun olarak basılan ders kitapları, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki okullarda dağıtılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), ilçe merkezindeki Sabbağ Okulu'nda ilk ve orta eğitim alan 300 öğrenciye ders kitabı ulaştırdı.

İlçede eğitim gören toplam 3 bin öğrencinin tümü kısa süre içinde ders kitaplarına kavuşacak.

Terörün izleri siliniyor

Tel Abyad Eğitim Sorumlusu Mahir Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki okullarda terörün izlerini silmeye devam ettiklerini söyledi.

Kitaplarına kavuşan 10 yaşındaki Sabah Muhammed isimli öğrenci, "Ders kitaplarımızı teslim aldık. İnşallah derslerime çok çalışıp büyüdüğümde çocuklara eğitim vereceğim." dedi.

8 yaşındaki Rimas Zeydan da, "Ders kitaplarımı babamla kaplayıp zarar görmemesini sağlayacağım. Her gün okula geleceğim. Büyüyünce diş hekimi olacağım ve çocukları tedavi edeceğim." diye konuştu.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Lecin Mustafa da kitaplarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tel Abyad ilçe merkezinde Türkiye'nin desteğiyle tadilatları tamamlanan 4 okulda eğitim veriliyor.