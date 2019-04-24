TEKZİP METNİ

Milyonerler Kulübü ve Milyarderler Kulübü yasal kullanım hakları hakkında TEKZİP metni

Türkiye’de 35, 38, 41, 43 nolu TPE maddelerince 2012 yılından buyana kullanım hakları tarafımıza ait olan “Milyonerler Kulübü” ve “Milyarderler Kulübü” ifadelerinin/markalarının, çeşitli şirketlerce dahili etkinliklerinde kullanıldığı ve bu etkinliklerin medyaya bülten aracılığı ile servis edildiği tespit olunmuştur.

“Milyonerler Kulübü” ve “Milyarderler Kulübü” (milyonerlerkulubu.com.tr) ifadelerinin/markalarının söz konusu bültenlerde izinsiz olarak geçirilen etkinlik, organizasyon, ödül töreni düzenleme, ödül verme vb. tüm yasal hakları yine tarafımızca saklı tutulmaktadır.

Milyonerler Kulübü’nün resmi sitesinde de deklare edildiği üzere, “Milyonerler Kulübü” ve “Milyarderler Kulübü” ifadelerini/markalarını geçiren firma ya da kişilere karşı hak ihlalini konu alan yasal sürecin başlatılması adına, şirketler avukatımız Arb. Av. Abdullah Serdar ÖNÜR yetkilendirilmiştir.

İşbu tekzip metni, Milyonerler Kulübü ve Milyarderler Kulübü ifalerinin/markalarının Türkiye’de 35, 38, 41, 43 nolu TPE maddelerince gerçek hak sahiplerinin ve markalara bağlı kuruluşların gördüğü göreceği zarara istinaden ilgili kategori altında güncel tarih ile yayımlanmıştır. Kamuoyuna arz ederiz.

Milyonerler Kulübü Şirketler Grubu adına, grup sözcüsü Abdullah KOÇOĞLU | Ticari Danışman

Yetkili Hukuk Birimi: Arb. Av. Abdullah Serdar ÖNÜR | serdar@onur.av.tr

Hak Sahipleri: Semih SİNCAR – Tuna GÜZELYURT