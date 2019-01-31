Tekvandocular Sorgun’da buluştu

YOZGAT (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 2019 yılı içerisinde düzenlenecek Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek 200 sporcu Sorgun’da bir araya geldi.

Sorgun Belediyespor tekvando antrenörü Ahmet Turan Dinçer, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin farklı illerinden 200 tekvandocuyu Sorgun'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Dinçer, Kırşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat ve Sorgunlu tekvandocuların Sorgun Spor Salonu'nda bir gün boyunca hem antrenman yaptığını hem de birbirlerini tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "Düzenlediğimiz bu etkinlik yıl içerisinde yapılacak olan Türkiye şampiyonalarına hazırlık, tecrübe paylaşımı, sporcuların kaynaşması açısından çok yararlı olacak. Salonumuzda konuk ettiğimiz minik ve yıldızlar kategorisindeki tekvandocularla birlikte çalışma olanağı bulduk." dedi.



