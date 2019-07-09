Tekvando kuşak terfi müsabakaları Kırşehir'de yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 13 ilden 350 sporcu ve antrenörün katıldığı tekvando kuşak terfi müsabakaları gerçekleştirildi.
Aşıkpaşa Spor Salonunda, Eskişehir, Konya, Çankırı, Aksaray, Kırıkkale, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Karaman, Sivas, Kocaeli ve Kırşehir'den katılan sporcuların yakın mücadele, eşli hareket ve yüksek vuruş ile savunma hareketleri sınavlarına tabi tutulduğu ifade edildi.
Sınav performanslarının yüksek olduğu gözlenen müsabakalarda kırmızı-siyah kuşak sahibi başarılı sporcuların siyah kuşağa terfi ettiği aktarıldı.