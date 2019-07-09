Tekvando kuşak terfi müsabakaları Kırşehir'de yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 13 ilden 350 sporcu ve antrenörün katıldığı tekvando kuşak terfi müsabakaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tekvando Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak terfi sınavında, 350 sporcu ve antrenörün ter döktüğü kaydedildi.

Aşıkpaşa Spor Salonunda, Eskişehir, Konya, Çankırı, Aksaray, Kırıkkale, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Karaman, Sivas, Kocaeli ve Kırşehir'den katılan sporcuların yakın mücadele, eşli hareket ve yüksek vuruş ile savunma hareketleri sınavlarına tabi tutulduğu ifade edildi.

Sınav performanslarının yüksek olduğu gözlenen müsabakalarda kırmızı-siyah kuşak sahibi başarılı sporcuların siyah kuşağa terfi ettiği aktarıldı.