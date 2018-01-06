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Teknosa'ya The ONE Awards ödülünü

- Teknosa, elektronik market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçilerek 2017 "The One Awards" ödülünün sahibi oldu

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:35
Teknosa'ya The ONE Awards ödülünü
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İSTANBUL (AA) - Teknosa, elektronik market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçilerek 2017 "The One Awards" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Marketing Türkiye dergisi ile tüketici araştırmaları yapan Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında elektronik market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” oldu.

"İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması baz alınarak düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” için 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 40’ı aşkın sektörde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar, ödül töreninde buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Pazarlama ve Strateji Direktörü Ayşegül Bahçıvanoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin teknolojiye bağlantı noktası olarak müşterilerimizin beklentileri ve memnuniyeti bizim birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda müşterilerimizi her zaman dinliyor, yatırımlarımızı onların istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Yaygın mağaza ağımız ve çağın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilediğimiz dijital kanallarımızla Türkiye’de teknolojiye erişimi kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu hedefle gerçekleştirdiğimiz çalışmaların halkımız tarafından görülmesi ve ödüllendirilmesinden dolayı çok memnunuz."

Anahtar Kelimeler:
ÖdülTeknosa
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