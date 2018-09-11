Teknosa'dan "Memnuniyet Değişim Uygulaması"

- Uygulama kapsamında müşterilere, kullanılmış bile olsa 30 gün içerisinde belirlenen ürün gruplarında değişim hakkı sunulacak

Teknosa'dan
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İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, "Memnuniyet Değişim Uygulaması"nı başlattı.

Teknosa tarafından yapılan açıklamaya göre, "Memnuniyet Değişim Uygulaması" kapsamında, müşterilere belirlenen ürün gruplarında, kullanılmış ürünlerde de geçerli olmak üzere 30 gün içerisinde değişim fırsatı sunuluyor.

Memnuniyet Değişim Uygulaması'ndan faydalanmak isteyenler, bu haklarını bir defaya mahsus olarak tüm Teknosa mağazalarından gerçekleştirebilecek.

Uygulama, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, kişisel bakım ürünleri, büyük beyaz eşya ürünleri, sarf malzemeleri, servis tarafından kurulumu yapılmış TV'ler, sim kart takılan ve Wi-Fi bağlantısı ile kullanıcı tanımlaması yapılan cep telefonları, notebook ve tabletler hariç tüm ürün gruplarında geçerli olacak.

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