Teknosa, GameX'te oyunseverlerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Türkiye'de 13 yıldır düzenlenen Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX'teki özel mağazasında katılımcıları hem yeni ürünlerle buluşturacak hem de farklı deneyimler yaşatacak.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, GameX 2018'de, fuara özel oluşturulan 220 metrekarelik Teknosa mağazasında oyunseverlerle buluşacak.

6-9 Eylül'de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan GameX’deki özel Teknosa mağazası, deneyim alanlarının yanı sıra gaming ürünlerinde fuara özel indirimlere ev sahipliği yapacak.

GameX Teknosa mağazasında, 40 metrekarelik drone deneyim alanı ve oyun dünyasına damga vuran en yeni teknolojiler ve aksesuar markaları yer alacak. Teknosa'nın özel markası Preo'da da oyuncular için geliştirilen kulaklıktan mouse'lara, klavyelerden konsol aksesuarlarına kadar daha birçok aksesuarda Teknosa GameX mağazasına özel indirimler bulunacak.