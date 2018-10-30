Teknoloji ile gelen tasarruf Siemens Ev Aletleri'nde

İSTANBUL (AA) - İleri teknolojiyi tasarımla birleştiren Siemens Ev Aletleri, yenilikçi ürünlerle hayatı kolaylaştırırken, doğal kaynakları ve çevreyi korumaya özen gösteren ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Siemens Ev Aletleri'nden yapılan açıklamada, Dünya Tasarruf Günü'nde su ve enerji verimliliği sağlamanın önemine işaret edildi.

Açıklamaya göre, beyaz eşya ve ev aletlerinden yüksek performans göstermesi beklenirken, sağladıkları su ve enerji verimliliği de kullanıcılar açısından önem kazanıyor.

Yenilikçi teknolojiye sahip Siemens ürünleri ise üstün performanstan ödün vermeden, düşük enerji ve su tüketimi sağlıyor.





- Verimlilik sağlayan teknolojiler





Siemens avantgarde serisi çamaşır makineleri, yıkama işleminin tüm süreçlerinde kullanıcı ve çevre dostu özellikleri ile öne çıkıyor. En üst yıkama sınıfı olan "A+++"dan yüzde 50 daha fazla enerji verimliliği sağlamasıyla devrim yaratan "WM14U660TR", dünyanın ilk hassas otomatik deterjan dozajlama sistemi olan i-Dos teknolojisine sahip.

Su ve deterjan tüketimini ayarlayan i-Dos teknolojisi sayesinde "WM14U660TR"; su ve deterjan tasarrufu da sağlıyor.



Minimum sürede, mükemmel sonuç almak isteyenlerin tercihi olacak "WM14U660TR", SpeedPerfect seçeneği ile yıkama süresini yüzde 65'e kadar azaltılıyor.



Siemens'in "A++" enerji sınıfı "SN257I01MT" bulaşık makinesi, sunduğu yüksek su ve elektrik tasarrufu miktarı ile dikkat çekiyor. Sadece 6,5 litre su tüketimi ile bulaşıkları yıkarken, Hijyen Ekstra opsiyonuyla yüksek ısıda maksimum hijyen elde ediliyor.

"SN257I01MT" bulaşık makinelerinde bulunan "Machine Care" özelliği sayesinde ise bulaşıklarının yanı sıra makinesini de ilk günkü temizliği ile kullanmaya devam ediyor. "Machine Care" opsiyonu, makinedeki koku ve bakteri oluşturabilecek yağ ve kireç kalıntılarını temizlerken, aynı zamanda bulaşık makinesinin bakımını yapıyor ve ömrünü uzatıyor.





- Daha az enerji, daha güçlü temizleme





Siemens’in AB enerji etiketi uygulamasının ikinci fazında belirtilen yeni kriterlere uyumlu yepyeni iki model ile enerji verimliliği sağlayan teknolojileri evlere getiriyor. "A+" enerji verimlilik sınıfına sahip düşük enerji tüketimi sağlayan quattroPower teknolojisi ile doğayı ve evinizin enerjisini düşünen ve Q8 serisi "VSQ8ECO66" kodlu proEnergy ve "VSQ8K432" kodlu proPower elektrikli süpürgeler, kullanıcıları da yormuyor.

Aynı zamanda powerSensor özelliğine de sahip olan Q8 serisi "VSQ8ECO66" ve "VSQ8K432" elektrikli süpürgeler, toz torbası tamamen dolana kadar performansından taviz vermiyor ve daha seyrek torba değişimi imkanı sağlıyor.



Manuel bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan farklı yüzeylere uyumlu süpürme imkanı sunan akıllı autoControl teknolojisine sahip yeni Q8 serisi "VSQ8ECO66" kodlu proEnergy ve "VSQ8K432" kodlu proPower elektrikli süpürgeleri, kusursuz temizliği ulaşılmaz olmaktan çıkartıyor.

