TEKNOFEST'te Kayseri farkı

KAYSERİ (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne Kayseri Büyükşehir Belediyesi de katılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Çelik, festivalin ilk gününde stantları gezerek Kayseri Bilim Merkezi tarafından açılan standı ziyaret etti.

Bilim Merkezinin büyük ilgi gören standını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gezdi.

Çelik, TEKNOFEST’te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile stantta bir araya geldi.

Stantta Kayseri Bilim Merkezinin faaliyetleri tanıtıldı ve 6 farklı atölyede bilimsel faaliyetler gerçekleştirildi.

Büyük ilgi gören ve TEKNOFEST'in ilk gününde yaklaşık bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen Bilim Merkezi standındaki Güneş Saati ve Gök Atlası, Slime Yapımı, Bardak Robot, Mbotlarla Temel Seviyede Kodlama ve Robotik Eğitim ilgi çekiyor.