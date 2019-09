TEKNOFEST İstanbul sona erdi

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un kapanışında değerlendirmelerde bulundu.

Festivalin Türkiye'nin değil dünyanın tarihine geçtiğini belirten Bayraktar, "1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali olmuş bu etkinliğe destek verdiği, gelip ziyaret ettiği için aziz milletimize en kalbi şükranlarımı iletmek istiyorum. TEKNOFEST kocaman bir takım oyunu. Bu oyunu ülkemizin tam bağımsız güçlü yarınları için kurduk. Burada genç kardeşlerimiz 50 bine yakın 19 farklı yarışma alanında teknoloji yarışması düzenlemişti. 50 bine yakın başvuru oldu. 17 bin takım başvurmuştu. Bunlardan finale kalan 10 bin öğrencimiz yarıştı. Bütün bu yarışmalar ülkemizin gelecekte teknolojide yükselen trendlerde bu genç kardeşlerimiz ülkemizin bayrağını en tepeye dikmesi için tasarlandı." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST'in çok büyük bir aile olduğunu, basının da bu ailenin bir parçası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sizlere de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Paydaşımız olan basın yayın kuruluşları var. Sizlerin verdiği destek de olmasa biz, TEKNOFEST'i hem ülkemize hem de dünyada diğer coğrafyalara duyuramazdık. 122 ülkeden katılım oldu, 81 ilimizden katılım oldu. İlk günlerde biraz da hafta içi öğrencilerimize yönelik düzenlemiştik. Son 2 günde 1 milyon 720 bine bu katılım ulaştı. Bunun yanında akademik kurumlarımız festivalimize destek verdiler. Onlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Bunun yanında yarışma yüklenicisi kurumlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz, jandarma ve emniyet burada büyük gösteriler yaptı. Askerimizin ve güvenlik güçlerimizin maharetini sergilediler. Tüm dünyaya sergilediler. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığına, kuvvet komutanlıklarımıza, İçişleri Bakanlığımıza, sahil güvenlik, emniyet güçleri ve jandarmamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

Yüzlerce gönüllünün de festivalde görev yaptığını anlatan Bayraktar, gönüllülerin çok büyük fedakarlıklarda bulunduğunu söyledi.

Bayraktar, bu gayretin ikinci yılında Türkiye'nin tam bağımsız, güçlü ve müreffeh yarınları için yapıldığını ifade ederek, ziyaretçilere de teşekkürlerini iletti.

Bir sonraki festivalin ne zaman yapılacağının kararının verilmediğini anlatan Bayraktar, bununla ilgili duyurunun da zaman içinde yapılacağını söyledi.

"Son sözü milletimiz söyledi"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da gökyüzündeki gösterilere ve alandaki milli teknoloji hamlesinin ürünlerine yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, "Sınıfında en iyisi AKINCI İHA'ya, Cezeri Uçan Araba'ya, bütün eğitim atölyelerine milletimizin büyük bir ilgisi oldu. Bir haftada çok şey söyledik. Söyleyenecek her şeyi söyledik. Son sözü milletimiz söyledi. Tam bağımsız güçlü Türkiye için milli teknoloji hamlesi." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise 1 milyon 720 bin katılımla festivalin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, bunun Türkiye'yi alanında dünyanın ilk sırasına taşıdığını kaydetti.

İlgi ve katılımın duygulu bir atmosfer oluşturduğunu belirten Bayraktar, "Çok farklı etkileşimler oldu. Hem yarışma çadırlarında hem bizim paydaş çadırlarında. Bunu dikkatli okumamız lazım. Toplumumuzun bu seviyede 7'den 70'e Anadolu'nun her yerinden buraya gösterdiği ilgi ve bunun bu kadar yayılmış olması bize bir şeyi ifade ediyor. Toplumumuz milli teknoloji hamlesini ve tam bağımsız Türkiye'nin geleceğine olan inancını ve o tarafta olduğunu bize çok net aktardı. Türkiye olarak 'Biz artık bir şeyleri yapabiliriz, edebiliriz' değil. 'Biz de yapıyoruz. En iyisini yapıyoruz'u göstermiş olduk." değerlendirmelerinde bulundu.

Muhabir: Sefa Mutlu