TEKNOFEST İSTANBUL için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 20-23 Eylül’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İSTANBUL) ilişkin, "Havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında bir milli teknoloji hamlesini hayata geçirebilmek ve bir toplumsal dip dalga ortaya çıkarabilmek amacıyla inşallah bu festivali hayata geçireceğiz." dedi.

TEKNOFEST İSTANBUL’un tanıtımı, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın katılımıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nda yapıldı.

Selçuk Bayraktar, toplantıdaki konuşmasına, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanları rahmetle anarak başladı. Şehit yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Bayraktar, Baykar Makina olarak geliştirdikleri Milli İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Türk ordusuna destek vermekten gurur duyduklarını ifade etti.

Bayraktar, kısa bir süre sonra insansız jet çalışmasına başlamayı düşündüklerini söyledi.



Türkiye'nin "milli teknoloji hamlesi" ile kendi teknolojisini üretir hale gelmeye başladığını kaydeden Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda yapılacak TEKNOFEST İSTANBUL’un 20-23 Eylül’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Festivalde, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yapılacağını aktaran Bayraktar, katılımın ücretsiz olacağı festivalde havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktivitelerin de ziyaretçileri bekleyeceğini kaydetti.

Festival kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarına son başvuru tarihinin 1 Nisan olduğunu belirten Bayraktar, fikir ve proje sahiplerini, yarışmalara başvuru yapmaya davet etti.

Bayraktar, TEKNOFEST İSTANBUL fikrinin geçen yıl liselerarası bir model uçak yarışmasında ortaya çıktığını, bu fikri diğer tüm paydaşlarla beraber hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.





- "Tarihimizde uzayı ilk gözetleyen medeniyetlerden birisiyiz"







Selçuk Bayraktar, gençlerin havacılığa ilgi duymasının sağlayan havacılık şenliklerinin sayısının zamanla azaldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz, havacılığa ilgi duyan ve havacılık çalışmaları yürüten milletler arasında ilk sıralarda yola çıkmış olmasına rağmen bugün dünya devlerinden birisi olabilecekken ne yazık ki teknolojinin de ana motoru sayılabilecek olan havacılık ve uzay alanında hak ettiğimiz yerde olmadığını görüyoruz. Oysa tarihimizde uzayı ilk gözetleyen medeniyetlerden birisiyiz. Takiyüddin'in Rasathanesi, bunlara en önemli örneklerdendir. Ecdadımızın havacılığa ve uzaya verdiği önemi görebiliyoruz. Hezarfen Ahmed Çelebi, Lagari Hasan Çelebi roket çalışmalarıyla öne çıktı. Bu anlamda ilkler medeniyetimiz, ecdadımızın başlattığı çalışmalar arasında."

Bayraktar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Nuri Demirağ’ın dünyada havacılık doğarken yaptığı kapsamlı çalışmalarla, Vecihi Hürkuş’un çalışmalarının zamanla bir şekilde akamete uğratıldığını söyledi.

TEKNOFEST İSTANBUL'un Türkiye'nin havacılık ve uzay konularında yeniden hak ettiği yere gelmesi ve gençlerin ilgisini bu alanlara yeniden çekmek adına düzenlendiğini belirten Bayraktar, "Havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında bir milli teknoloji hamlesini hayata geçirebilmek ve bir toplumsal dip dalga ortaya çıkarabilmek amacıyla inşallah bu festivali hayata geçireceğiz." dedi.





- "Otomotiv sanayisinin doğuşu bir nevi yarışmayla başlıyor"





T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, düzenlenecek yarışmaların girişimcilik ekosistemi ve "milli teknoloji hamlesi" için önem taşıdığını vurgulayarak, teknoloji alanında yapılan yarışmaların devrimsel dönüşümlere kapı araladığını söyledi.

Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bugün dünyada otomotivde büyük devrimlerden olarak görülen otonom araçların teknolojisi... 2004 yılında yarışmaya farklı takımlar katılıyor ve otomotiv sanayisinde en büyük devrimlerden kabul edilen otonom araçlar o yarışma sayesinde ortaya çıkıyor. Yarışmadan sonra farklı firmalar o alanda çalışmalara yöneldi ve o yarışmalara katılan öğrenciler, bu firmaları kurdu ve bugün otonom araçların yavaş yavaş geldiğini görüyoruz.

Daha az bilinen bir tarihi vesika ise bundan 125 sene önce otomotiv sanayisinin doğuşu yine benzer bir yarışmaya dayanıyor. Dünyadaki bir şehirden bir başka şehre kadar 21 araç yarışıyor ve içten yanmalı motorlara sahip otomobil denilen araçların da bütün dünyayı saracak şekilde kullanıma girmesi o tarihte oluyor. Otomotiv sanayisinin doğuşu bir nevi yarışmayla başlıyor. Biz de festival kapsamında düzenleyeceğimiz teknoloji yarışmalarının ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Teknolojide dünyanın gelecek trendlerine bizi taşıyacak yarışmaları düzenlemeye çalışacağız."





- "Kazanan takımlara, 30 bin lira ila 250 bin lira arasında değişen verilecek"





Selçuk Bayraktar, başvuruları 1 Nisan’da sona erecek teknoloji yarışmaları arasında Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Su Altı Sistemleri, Robotaksi, Robotik Fetih 1453, Roket, Savaşan İHA, Sürü İHA ve Yapay Zeka yarışmalarının yer aldığını, TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması ve TÜRKSAT Model Uydu yarışmasının da bu yıl TEKNOFEST’te düzenleneceğini anlattı.

Bayraktar, yarışmaları kazanan takımlara, 30 bin lira ila 250 bin lira arasında değişen ödüller sunulacağını bildirdi.

SpaceX’in çalışmalarına işaret eden Bayraktar, uzaya sivil taşımacılığının gündeme geldiği günümüzde Türk gençlerinin ilgisinin de havacılık ve uzaya kaymasının muhtemel olduğunu vurguladı.





- TEKNOFEST gençlere malzeme destekleri ve teknik danışmanlık sunacak





T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, teknoloji yarışmaları için başvuruların, 1 Nisan'a kadar www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yarışma kategorilerinde belirtilen görevlerin gerektirdiği teknik bilgi ve becerilere sahip olan takımlar, yarışmalarda yer almaya hak kazanacak. Başvurusu kabul edilen ve duyurulacak listede yer alan ekiplere, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Danışma Kurulu tarafından hazırlık süresi boyunca ihtiyaç duyacakları malzeme ve teknik danışmanlık desteği sağlanacak. Destekleri almaya hak kazananlar, Temmuz 2018’de ara değerlendirme raporu sunacak ve ara dönemde kendilerine belirtilecek olan eksikleri festival tarihine kadar tamamlayacaklar."

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, festivale tüm vatandaşları davet etti.



Festival paydaşları ve destekçileri olan Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özkol, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, HAVELSAN Genel Sekreteri Mustafa Egeli, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi Yusuf Akçayoğlu, İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Ersin Göse, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, TÜBİTAK Enstitü Müdür Yardımcısı Mesut Gökten ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de kısa birer konuşma yaptı.





- Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri yapacak







Verilen bilgiye göre, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük havalimanı olması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı alanında 20-23 Eylül'de gerçekleşecek festival kapsamında Paraşüt, Solo Türk, Türk Yıldızları ve uluslararası profesyonel havacılık ekiplerinin gösterileri, seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları ve yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimlerin de yer alacağı Uluslararası Girişim Zirvesi düzenlenecek.

Festivalin en önemli bölümünü ise 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturacak. Yarışmacı takımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme ve ekipman desteği verilerek gençlerin teknoloji geliştirmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Yarışmalara, ortaokul öğrencilerinden yüksek lisans mezunlarına uzanan geniş bir yaş grubunun başvuruları kabul ediliyor.









