"Tekli öğretim için çalışıyoruz"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eğitim-Bir Sendikası Kayseri Şubesi’nce düzenlenen "Liselerarası Bir Bilenle Bilgi Nesil Projesi" ödül törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, törende yaptığı konuşmada gençlerin daha donanımlı olması için çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, Kayseri’de tekli öğretime geçilmesini önemsediklerini, bunun için devlet, hayırsever ve yerel yönetimler olarak çalıştıklarını kaydetti.



Gençlere "sıradan olmayın" mesajı veren ve gençliğin daha donanımlı olması için gayret ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, "Yeri geldiğinde 'fetih nesli', yeri geldiğinde 'diriliş nesli' yeri geldiğinde 'Asım’ın neslisiniz'. Ay yıldızlı bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olarak devletimizin ve milletimizin sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek asli göreviniz olmalıdır. Bulunduğunuz yerin en donanımlısı olmalısınız ve sıradan olmamalısınız. Başarılı olmak ve insanlığı aydınlatmak istiyorsanız donanımlı olacaksınız. ‘Ya öğrenen ya öğreten ol, üçüncüsü olma helak olursun’ öğretisi gereği hepimiz öğrenen olma yolunda gayret etmeliyiz." dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Büyükkılıç'a projeye verdiği destek nedeniyle plaket takdim edildi.

Başkan Büyükkılıç, plaketini Vali Şehmus Günaydın’dan aldı.

Başkan Büyükkılıç da proje kapsamında ödüle layık görülen öğrencilere ödüllerini verdi.