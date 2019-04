Tekirdağ'da Bahçeşehir Koleji tanıtım toplantısı

TEKİRDAĞ (AA) - Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Bizim hayalimiz Türkiye'nin her noktasında olmak. Her noktasına kaliteli eğitimi eşit götürmek. Tekirdağ'daki eğitim öğretim kalitesi neyse Iğdır'da da o olacak, Muş'ta da o olacak, İzmir'de de olacak, İstanbul'da da o olacak." dedi.

Yücel, eğitim kurumunun tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, eğitimin bir ülkenin geleceğini inşa etmesinde çok büyük rol oynadığını söyledi.

Kırk yılı aşkın süredir eğitim sektörü içinde olduklarını anlatan Yücel, "Bizim yaptığımız tek bir iş var, o da eğitim. Herhangi bir sektörden gelip bir okul açmadık. Bendeniz 40 küsur yıldır bu kurumlara liderlik yapıyorum. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bunlara başlarken ve yolumuza devam ederken halen de hedefimize vardık mı deseler, hayır varamadık derim. Bizim hedefimiz, varacağımız nokta cumhuriyetimizin kurucusunun gösterdiği o muasır medeniyet düzeyidir. Biz o seviyeye ulaşıncaya kadar gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin sorunlarından kurtulmasının tek yolunun iyi bir eğitim olduğunu aktaran Yücel, "Türkiye'nin önemli meseleleri var. Türkiye'nin sorunları var. Türkiye'nin bu sorunları aşması ve aynı zamanda da dünya insanlık aleminde hak ettiği yerde olmasının yolu hele de bu çağda iyi eğitim. Eğer biz iyi eğitimi çocuklarımıza kazandıramazsak biz o muasır medeniyet düzeyine gidemeyiz. Gelişmiş ülkeler düzeyinde olamayız." ifadelerini kullandı.

- "Bizim hayalimiz Türkiye'nin her noktasında olmak"

Türkiye'nin her noktasına eşit eğitim götürdüklerini vurgulayan Yücel, iyi bir refah düzeyinin de ancak eğitim ile yakalanabileceğini dile getirdi.

Dünyanın her yerinde uğraşılan temel sorunun eğitimin kalitesi olduğunu vurgulan Yücel, şunları kaydetti:

"Bizim bugün 10 bin dolar civarında milli gelirimiz var. Şimdi bu rakamı yükseltmemiz lazım. İnsanımızın barış içinde, huzur içinde zenginlik içinde yaşaması lazım. Bunun yolunu başka yerlerde aramak ahmaklık olur. Bunun yolu eğitimdir. İyi eğitimdir. Dünyanın ister en gelişmiş ülkesi olsun isterse geri kalmış bir ülkesi olsun şu anda bu yüzyılda, bu yıllarda uğraşılan konu eğitim.

Bizim hayalimiz, Türkiye'nin her noktasında olmak. Her noktasına kaliteli eğitimi eşit götürmek. Tekirdağ'daki eğitim öğretim kalitesi neyse Iğdır'da da o olacak, Muş'ta da o olacak, İzmir'de de olacak, İstanbul'da da o olacak. Bu mümkün mü? 50 yıldır tecrübemiz şunu göstermiştir ki biz bunu yaptık. Başardık. Bu eğitim kalitesini her yere rahatlıkla götürebiliyoruz."

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da gelecek eğitim ve öğretim yılında Bahçeşehir Koleji'nin kampüs sayısının 130'a ulaşacağını söyledi.

Kaliteli ve nitelikli eğitimi Türkiye'nin her yerine götüreceklerini aktaran Dağ, "Biz Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi ulaştırmak için yola çıktık. Edirne'den Kars'a 120 kampüsümüz var. Önümüzdeki dönem 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 130 kampüsle Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyor olacağız. Bu yüz bine yakın öğrenicinin Bahçeşehir Kolejinde eğitim alacağı anlamına geliyor, yaklaşık 15 bin eğitimci ile birlikte. Bu sayılar bizler için çok çok kıymetli. Kaliteli nitelikli eğitimi öğrencilerimize tüm Türkiye'ye dolaştırıyoruz. Bu nedenle bu sayılar çok çok kıymetli." ifadelerini kullandı.