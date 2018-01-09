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Tekin, Eğitim-Bir-Sen yöneticileriyle buluştu

- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, eğitim konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Eğitim-Bir-Sen yöneticileriyle bir araya geldi

09 Ocak 2018 Salı 11:52
Tekin, Eğitim-Bir-Sen yöneticileriyle buluştu
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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, eğitim konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) yöneticileriyle bir araya geldi.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Sendika temsilcilerinin ve Bakanlığın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, eğitim alanındaki uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Tekin, toplantıda, Eğitim-Bir-Sen yöneticilerinin eğitime dair görüş ve önerilerini dinledi.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim-Bir-SenMebMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin
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