Tekfen'in iştirakinin SOCAR Polymer Investments LLC'nin yüzde 10 hissesini satın alması

İSTANBUL (AA) - Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, şirketin iştiraklerinden TechInvestments LLC SOCAR Polymer Investments LLC'nin yüzde 10 hissesini satın almasına ilişkin olarak, "Bu girişim, ülkedeki yeni yatırımlarda daha fazla yer alma potansiyelimizi artırırken, Türkiye’de yatırımı için ÇED ve önfizibilite aşamasını tamamlamakta olduğumuz 500,000 ton/yıl kapasiteli Mersin Polipropilen tesisimiz için değerli bir hazırlık niteliğinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tekfen Holding açıklamasına göre, şirketin iştiraklerinden TechInvestments LLC, 375 milyon ABD doları tutarında ödenmiş sermayeye sahip bir petrokimya sanayi üretim şirketi olan SOCAR Polymer Investments LLC’ye yüzde 10 hisseyle ortak olmak üzere, Bakü’de sözleşme imzaladı.

Yatırım büyüklüğü 820 milyon dolar mertebesinde olan tesisin Polipropilen (PP) ünitesi Eylül 2018’de, Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ünitesi ise bu yıl içerisinde faaliyete geçti. SOCAR Polymer LLC, yılda 184 bin ton PP ve 120 bin ton HDPE üretim kapasitesiyle başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere, Rusya ile Batı ve Orta Avrupa’yı hedef pazarı olarak belirledi.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Azerbaycan’da bugüne kadar müteahhit olarak, ülkenin kalkınması için en temel yatırım hamlelerinde 6 milyar doları aşkın projeye imza attıklarını bildirdi.

Ülkede varlık gösterdikleri 25 yılda, Azerbaycan devletinin güvenini kazanarak ortaklıklar kurduklarını ve özellikle mühendislik, müteahhitlik ve endüstriyel tesis imalat alanlarında, önemli know-how aktarımında bulunduklarını ve teknik, yönetsel beceriye sahip binlerce insanın yetişmesine vesile olduklarını aktaran Gigin, "Şimdi ise burada attığımız imza ile sanayici kimliğimizle bir üretim tesisine yüzde 10 ortaklık yaparak, yeni bir sayfa daha açıyoruz. Bu girişim, ülkedeki yeni yatırımlarda daha fazla yer alma potansiyelimizi artırırken, Türkiye’de yatırımı için ÇED ve önfizibilite aşamasını tamamlamakta olduğumuz 500,000 ton/yıl kapasiteli Mersin Polipropilen tesisimiz için değerli bir hazırlık niteliğinde olacaktır. Bu yatırımımızın “tek millet, iki devlet” şiarına katkıda bulunacak bir girişim olacağı inancıyla, tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.



