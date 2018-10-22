Tekerlekli sandalye sayesinde cezadan kurtuldu

NİĞDE (AA) - Niğde'de uzlaşma teklifini kabul eden bir kişi, hastaneye tekerlekli sandalye bağışında bulununca davacı davasından vazgeçti.

Niğde'de bir kişi, kendisine hakaret eden kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Uzlaştırma bürosuna sevk edilen dosyada, müşteki ve şüpheliye uzlaşma teklifi yapıldı. Her iki tarafın da uzlaşma teklifini kabul etmesinin ardından müşteki, şüphelinin, hastaneye tekerlekli sandalye bağışlaması halinde davasından vazgeçeceğini belirtti.



Teklifi kabul eden şüpheli, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışlanmak aldığı tekerlekli sandalyeyi uzlaştırma uzmana teslim etti.

Ceza muhakemesi kanunundaki uzlaşma düzenlemeleri gereğince şüpheli tekerlekli sandalye alarak uzlaştırma sağlandı ve şüpheli hakkındaki soruşturma uzlaştırma sebebiyle takipsizlik kararı verilerek sonuçlandırıldı.

