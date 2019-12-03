Tekerlekli sandalye dansçısının hedefi engellilerin hayatına dokunmak

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki ortopedik engelli Mehmet Arık, 6 yıl önce başladığı tekerlekli sandalye dansında Türkiye dereceleri elde ederek hem engellilere bakış açısını değiştiriyor hem de aynı durumdaki kişilere umut oluyor.

Doğuştan ortopedik engelli Arık, ortaokul ve liseyi Ardahan'da okuduktan sonra geldiği İzmir'de, 1998 yılında Bornova Barışgücü Spor Kulübü'nde tekerlekli sandalye basketboluyla tanıştı.

Tekerlekli sandalye basketboluna 21dır yıl devam eden ve takımıyla birçok kategoride ikincilik ve üçüncülükler elde eden Arık, 6 sene önce hayatına spordan sonra sanatı da kattı.

Mehmet Arık, bale sanatçısı ve dans eğitmeni Banu Dağcıoğlu Türkeli önderliğinde 6 yıl önce başlatılan Tekerlekli Sandalye Dansı Projesi'yle izleyicilerin karşına çıkmaya başladı.

Londra'da da Tekerlekli Sandalye Tango Projesi kapsamında, Arjantinli bir tango sanatçısıyla sahne alan Arık, çeşitli şehirlerde workshop ve festivallere katıldı.

"'Fark yaratan ekipler' arasında yer alıyoruz"

Ortopedik engelin, dans ve spora engel olmayacağını herkese kanıtlayan Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalye ile dans edilebileceğini gösterdiklerini, 5 kişiyle başlayan projede katılımcı sayısının bugün 14'e ulaştığını ifade etti.

Proje başladığından bu yana birçok yerde sahne aldıklarını anlatan Arık, 2017'de Sabancı Vakfı'nın düzenlediği Fark Yaratanlar Programı'nda "fark yaratan ekipler" arasında yer aldıklarını dile getirdi.

"Tekerlekli sandalyeyle bir ileri bir geri gitmiyoruz, dans ediyoruz"

Bugüne değin 30 bine yakın seyirciye ulaştıklarını ifade eden Arık, şunları kaydetti:

"Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun tekerlekli sandalye dans sporları diye bir branşı var. Federasyonun düzenlediği Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Serbest stil ve salon danslarında ve düette Türkiye üçüncülüğüm var. Her şeyden önce, dans etmeyi seviyorum. Ben yürüyebiliyorum. Dans ederken ve spor yaparken tekerlekli sandalye kullanıyorum. Ayakta bu kadar iyi, profesyonel bir performans gösteremeyeceğimi biliyorum. O yüzden tekerlekli sandalyede daha iyi performans gösteriyorum. Sahnede özgür olduğunuzu hissediyorsunuz."

Tekerlekli sandalyeyle performans ortaya koyduklarını dile getiren Arık, "Tekerlekli sandalyeyle bir ileri bir geri gitmiyoruz, dans ediyoruz. Bu, bakış açısını değiştiriyor. Bu anlamda tabuları yıktığımızı düşünüyorum. Engelli çocukları olan aileler, inanılmaz mutlu oluyorlar. Çocukları için de bir umut ışığı olarak görüyorlar. En çok mutlu olduğumuz şey, 'çok güzel dans ediyorsunuz' demeleri. Ajitasyon kısmıyla ilgilenmiyoruz." diye konuştu.

Engelli bireylerin, önlerinde rol modeller bulunmadığı zaman hayata daha karamsar bakabildiklerine dikkati çeken Arık, "Hedefim engelli çocuklara 'ileride dans edebilirsiniz, spor yapabilirsiniz' demek. Bunun için bir engel olmadığını göstermek. Onların biraz daha geleceğe umutla bakmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.