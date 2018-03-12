ESKİŞEHİR (AA) - Tepebaşı Akademi Derneği (TEKAD) Başkanı Sinan Şengel, uyuşturucu madde kullanımının ne yazık ki ortaokul seviyesine kadar indiğini belirterek, çocukları bu zararlı maddelerden korumak ve bilinçlendirmenin herkesin görevi olduğunu bildirdi.

TEKAD'dan yapılan açıklamaya göre, Şengel, "Yeşilay Haftası" dolayısıyla Suzan Gürcanlı Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği katkılarıyla düzenledikleri "Bağımlılık" konulu seminerde, dernek olarak sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

Kurucu başkanları İbrahim Yılmaz Kaynarca'nın eğitimci olması sebebiyle özellikle genç ve öğrenci projelerinin ön plana çıktığına işaret eden Şengel, şöyle devam etti:

"İbrahim Yılmaz Kaynarca'nın öncülüğü ve destekleriyle toplum yararına birçok projeye imza atıyoruz. Bunun bir örneğini de bugün burada gerçekleştiriyoruz. Günümüz çocuk ve gençlerinin en büyük sorunu bağımlılık. Uyuşturucu madde kullanımı ne yazık ki ortaokul seviyesine kadar inmiş durumda. Çocuklarımızı bu zararlı maddelerden korumak ve bilinçlendirmek hepimizin görevidir. Bir diğer bağımlılık da farkında olmasak da teknoloji bağımlılığıdır. Çocuklarımıza kendi elimizle verdiğimiz telefon, tablet ve bilgisayarların nasıl bir tehlike olduğunun anne babalar olarak ne yazık ki farkında değiliz. Bu cihazlarla çok uzun vakit geçirmeleri çocukları gerçek hayattan uzaklaştırmakta, internet ve sosyal medyadan gelebilecek her türlü tehlikeye de kapı aralamakta. Aileler ve çocuklarımızın bilinçlenmesi adına bu tür seminer ve çalışmalarımız artarak devam edecektir."

Seminerde çocuklara çeşitli hediyeler sunulurken, "Sanal dünya yalan dünya, çık dışarıya arkadaşınla oyna" sloganıyla mesajlar da verildiği bildirildi.

