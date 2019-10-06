Tek hayali oğlunun ayağa kalkabilmesi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde yaşayan Kader Koç (39), serebral palsi ve epilepsi hastası 7 yaşındaki oğlu Korkut Ata'nın iyileşip yürüyebildiğini görmek istiyor.

Korkut Ata Koç, Sakarya'daki bir özel hastanede doğum esnasında oksijensiz kaldığı için serebral palsi ve epilepsi hastalığına yakalandı.

Daha sonra eşi Fatih Koç ile tedavi için çocuğunu hastaneye götüren Kader Koç'a doktorlar, fizik tedavi uygulanması gerektiğini, ne kadar çok tedavi görürse o kadar çabuk iyileşeceğini söyledi. Koç, bir kamu hastanesinde haftanın iki günü ücretsiz fizik tedavi gören oğlunun bir an evvel iyileşebilmesi için mücadele ediyor.

"Bazı kelimeleri söylemeye, cihazla yürümeye başladı"

Anne Kader Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yoğun fizik tedavi alabilmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Korkut Ata'nın haftada iki gün fizik tedavi gördüğünü ancak daha fazlasının gerektiğini belirten Koç, şöyle devam etti:

"Oğlumun tedavisi şu an gayet iyi gidiyor, çok yol katettik. Bazı kelimeleri söylemeye, cihazla yürümeye başladı. Destek verilince oturuyor ama desteksiz oturamıyor. Ellerini hiç açamıyordu, şimdi kullanabiliyor. Tedavisi için elimden geldiğince daha fazlasını yapmak istiyorum. Oğlumun ayağa kalkabilmesi, bağımsız olması, kendisini idare edebilmesi bizim için çok önemli. Oğlumun tam olarak ne zaman iyileşeceği belli değil ama yoğun fizik tedavi görmesi ona çok katkı sağlıyor."

Koç, evladının tedavisine destek olmak amacıyla kumaş ve keçeden hediyelik eşyalar yaparak internetten sattığını anlattı.

Çanta, kapı süsü, çerçeve, anahtarlık, takı yastıkları, duvar süsleri ve doğum hediyeliklerini sipariş üzerine yaptığını aktaran Koç, şunları ifade etti:

"Ayda yaklaşık 20 hediyelik eşya yapıyor, tanesini 50-60 liradan satıyorum. Evde yaptığım hediyelik ürünleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyorum. Satışlarım gayet iyi. İstanbul, İzmir, Sivas, Bursa ve Bingöl başta olmak üzere birçok ile satış yaptım. Eşim ve annem bana çok yardımcı oluyor. Bir yıldır oğluma bu şekilde destek olmaya çalışıyorum."

Koç, çocuğunun bakıma ihtiyacı olduğu için hediyelik ürünleri evde yapmak zorunda kaldığını, onu yürütmeyi başarabilmeleri halinde bir iş yeri açmayı düşündüğünü kaydetti.



