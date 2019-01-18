Tek göz odada 6 çocukla soğukla mücadele ediyor

KONYA (AA) - MELİKE KINACI - Suriye‘de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam’da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinden kaçarak Türkiye'ye sığınan, Konya'da bakımsız bir evin tek göz odasında barınan 6 çocuklu aile, kışın soğuk günlerinde güç şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bir yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli Ahmir ailesi, Konya'nın merkez ilçesi Selçuklu'da bir gecekondu kiraladı.

En küçük üyesi geçen yıl Türkiye'de doğan 8 kişilik aile, kışın soğuğunda komşularından gelen birkaç parça eşya ve tek göz odalarına kurdukları sobayla dayanmaya çalışıyor. Sıva işçisi baba kışın iş bulamadığı için, yaşları 1 ile 9 arasındaki 6 çocuğunun geçimini gelen yardımlarla sağlamaya çalışıyor.

Halit ve Nevruz Ahmir çiftinin son çocuğu Ahmet bebek, geçen yıl, aile Türkiye'ye geldikten bir hafta sonra doğdu. Hamileliğinin son ayında, ailesiyle zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaşan anne Nevruz Ahmir, Konya’da kucağına aldığı evladının sağlıklı bir şekilde 1. yaşını doldurmasından memnuniyet duyuyor.

- "Hava çok soğuk, 6 çocuk var, kömür bitti"

Baba Halit Ahmir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın acımasız yüzünden kaçıp huzurlu bir ülkeye sığındıkları için mutlu olduklarını, tek sorunlarının zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen soğuklar olduğunu söyledi.

8 kişi aynı odada yaşadıklarını, yediklerini, içtiklerini ve uyuduklarını dile getiren Ahmir, "Bir sobamız var, başka bir şeyimiz yok. İş yok, hava çok soğuk, 6 çocuk var, kömür bitti. İnşaat işçisi olduğum için kışın iş bulmakta zorluk çekiyorum. Ne zaman bahar geliyor, o zaman iş buluyorum." diye konuştu.

Ahmir, kendilerine kucak açan Türkiye'ye minnettar olduklarını belirterek, "Türkiye çok güzel, huzurlu ve güvenli bir ülke. Suriye böyle değil. İnşallah ne zaman savaş biterse biz de o zaman ülkemize gidebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süreden beri ifade ettiği, "Suriye'de güvenli bölge" uygulamasının tekrar gündeme gelmesinin ülkelerine geri dönüş için kendilerini umutlandırdığını vurgulayan Ahmir, "Başkan Erdoğan'ı çok seviyoruz. Güvenli bölge olursa biz de bir gün Suriye'ye dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



