TEI'den 6. Zeka Atölyesi

ESKİŞEHİR (AA) - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), 2016 yılında başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Zeka Atölyeleri Projesi kapsamında 6. atölyeyi, Metin Sönmez İlkokuluna kurdu.

TEI gönüllülerinin de katkılarıyla oluşturulan Zeka Atölyesinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Odunpazarı Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden Akkaya, Şube Müdürü Ejder Yurttaş, TEI İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Murat Çolaker ve okul müdürü ile öğretmenler katıldı.

Açılışın ardından, öğrenciler misafirlerle oyunlar oynadı.

