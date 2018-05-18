"Tedavi edilmeyen bahar alerjileri astıma çevirebiliyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergi Hysi, genetik yatkınlık sebebiyle ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar ve bahar alerjilerinin, hızlı teşhis ve tedavi edilmemesi durumunda astıma çevirebileceği uyarısında bulundu.

Hysi, bağışıklık sistemi tarafından ilaç, polen, ev tozu ve kimyasal maddelere karşı gelişen alerjik reaksiyonlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Hava sıcaklığının değişmesi ile bahar dönemlerinde alerjilerin sıklıkla yaşandığını belirten Hysi, "Baharla birlikte görülme sıklığı artan alerjiler sadece polenler ve ev akarlarına karşı değil, besin ve ilaçlara karşı da gelişebilir ve ciddi reaksiyonlara yol açabilir." ifadesini kullandı.

Hysi, nezleye benzer belirtiler olan gözlerde kızarıklık ve kaşıntının her yıl belirli zamanlarda tekrarlamasının alerjiye örnek teşkil ettiğine dikkati çekerek, bu durumda mutlaka bir uzmana danışılması önerisinde bulundu.

Burun akıntısı, hapşırma, öksürük, nefes darlığı, kusma, ishal gibi belirtilerin özellikle genetik yatkınlığı olan kişiler için önem arz ettiğini vurgulayan Hysi, şunları kaydetti:

"Genetik yatkınlık sebebiyle ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar ve bahar alerjileri, hızlı teşhis ve tedavi edilmezse, astıma çevirebilir. Alerji tanısı koyabilmek için hasta öyküsü de önemli bir kaynak. Gerek kan, gerek deri testleri ile alerji tespiti yapılmakla birlikte, testlerin sonuç vermediği ender durumlarda geç reaksiyon da görülebiliyor. Bunun yanında vücut hücreleri gibi bağışıklık sisteminin başlattığı bu reaksiyonlar da zaman içerisinde farklılık gösterebiliyor. Bebeklerde süt, yumurta, kivi alerjisine oldukça sık rastlanıyor. Çocukluk döneminde ise hava yolu alerjileri daha fazla görülüyor. Bunun yanında kişilere 80 yaşındayken de alerji teşhisi konulabiliyor."

Hysi, hafif alerjik reaksiyonlarda sadece üst solunum yollarında belirtiler ortaya çıktığı, tedavisiz alerjik reaksiyonlarda ise atakların sıklaştığını, belirtilerin daha şiddetli olduğu bilgisini verdi.

İlerleyen alerjik rahatsızlıkların astıma sebep olabileceğine işaret eden Hysi, "Sadece burun akıntısı, hapşırma ve kaşıntı şikayetleriyle başlayan rahatsızlıklar tedavi edilmezse, nefes darlığı ve hırıltı şikayetleri de baş göstererek astıma çevirebiliyor. Alt solunum yollarındaki bu ani spazm ve darlığın tedavisi uzun süreli ve zor. Bireylerde tedavi edilmeyen alerjiye bağlı olarak astım geliştikten sonra, alerji tedavi edilse bile astım kalıcı olabiliyor." değerlendirmesini yaptı.





