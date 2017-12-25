Tedavi edilen yaralı şahin doğaya bırakıldı

KIRIKKALE (AA) - Keskin ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Vatandaşlar ilçede kırsal alanda bulduğu yaralı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Ekipler, yaralı şahini tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Ali Kumantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakıldığını söyledi.

Kanatlı hayvanların tedavisinin ve yaşama imkanının daha verimli olduğunu ifade eden Kumantaş,

"Kanatlı hayvanların çoğunluğu araç çarpması sonucu yaralanmalardan oluyor. Bu hayvanların yüzde 10'luk gibi bir kısmı da bilinçsizce ateşli silahlarla yaralanmalardan oluyor." dedi.



