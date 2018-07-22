Tedavi edilen 11 yaralı kuş

ANKARA (AA) - Ankara’da faaliyet gösteren Simurg Kuş Yuvasınca tedavileri tamamlanan farklı türlerden 11 kuş "Yuvadan Uçma" adıyla düzenlenen etkinlikle doğaya salındı.

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Alaz Uslu’nun 2017’de kurduğu Simurg Kuş Yuvasınca tedavileri yapılan 11 yaralı kuşun doğaya salınması öncesi Yuva'nın İncek'teki merkezinde bir etkinlik düzenlendi.

ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri ve çok sayıda doğa tutkununun katıldığı etkinlik kapsamında doğaya salınacak güvercin, ebabil ve kukumav kuşlarına ilişkin bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından 2 güvercin ve 7 ebabil Simurg Kuş Yuvasında doğaya salındı.



Simurg Kuş Yuvası sahibi Alaz Uslu, "Yaralı kuşları bulan insanların yönlendirmeleri sayesinde birçok kuşun hayata döndürülmesine vesile oluyoruz." dedi.

Çocukluğundan beri kuşların rehabilitasyonlarıyla ilgilendiğini belirten Uslu, etkinlik sayesinde insanlarla temasa geçip kuşlar hakkında bilgi alışverişi yapmayı planladıklarını kaydetti.

Uslu, “Gördük ki yönlendirmelerimiz sayesinde yardıma muhtaç bir kuş ile karşılaşan insanların yüzde 80'i tedavi yapabiliyor. Durum böyle olunca aslında en büyük eksiklik insanların kuş konusunda bilgisizliği. Bilgi olunca kuşlar kurtuluyor.“ dedi.



Doğaya salınacak güvercinlerin Simurg Kuş Yuvasına yavruyken geldiğini ve burada büyüdüklerini belirten Uslu, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yuvalarından düşen bu kuşların tedavilerinin ardından artık doğaya dönmeye hazır olduklarını kaydetti.

Uslu, kukumav yavrularının ise satış amacıyla yuvalarından koparıldığını vurgulayarak, buna engel olmak isteyenlerin kendilerine ulaştıklarını belirtti.



Kuşların rehabilitasyon merkezlerinde büyüyüp vahşileştiklerini ve avlanmayı öğrendiklerini ifade eden Uslu, “Şimdi doğaya dönmeye hazırlar. Rehabilitasyon süreci devam eden onlarca kuş bulunmaktadır. Umuyoruz onlar da ait oldukları yere, doğaya, sağlıkla dönecekler.” şeklinde konuştu.

İncek'teki bu etkinliğin ardından grup ODTÜ Kampüsü'ne geçerek Simurg Kuş Yuvasında büyüyen 2 kukumav kuşunu da doğaya saldı. Etkinlik, gün batımıyla sona erdi.

Simurg Kuş Yuvasınca bugüne kadar tedavi edilip doğaya salınan kuşların sayısı 200'e ulaştı.

