TED, burslu öğrencileri Ankara'da ağırladı

ANKARA (AA) - Türk Eğitim Derneğinin (TED) "10 Bin Genç Meşale" Projesi kapsamında başarılarını kanıtlayan öğrenciler, Ankara'da buluştu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin burs projeleriyle bugüne kadar yaklaşık 48 bin gence eğitim imkanı sunuldu.

Burs projesi "10 Bin Genç Meşale", başarısını kanıtlayan yeni öğrencilerle büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında, TED'in 37 okulundan 186 tam eğitim burslu öğrenci, Ankara'da bir araya geldi. Burslu öğrenciler, ilk olarak Türk Eğitim Derneğinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Genel Sekreter Banu Konuksay, öğrenciler adına Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Dernek olarak varlık sebebimiz, başarılı ancak maddi imkanı yetersiz çocuklarımıza destek olmak. Bugüne kadar 48 bine yakın gencimize el verdik. Onların hayatlarında bir umut, yollarında her daim destekçileri olduk. Görüyoruz ki her bir gencimiz, gösterdiğiniz yolda, fikri hür vicdanı hür, ne istediğini bilen, ahlaklı, vatan, millet, bayrak sevgisi yüreğinde ve Türk Eğitim Derneği meşalesinin ışığını daha da parlatmak için tüm gücü ile çalışmaya devam ediyor. Huzurunuzda kendisini var eden bu çocuklara teşekkür ediyorum."

- "Cesur olun"

Öte yandan, öğrencilere yönelik uyum programında konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Siz bizlerin gururu, Türkiye'nin geleceğisiniz. Vatan, millet, bayrak aşkı ile hayallerinizin peşinden koşabilmeniz için her daim yanınızdayız. Yeter ki isteyin, yeter ki duygularınız ve aklınız geleceğe hizmet etsin, yeter ki bu dünyaya bir iz bırakmak isteyin. Cesur olun, sizin gibi ne istediğini bilen gençler Türkiye'yi yukarı taşıyacak." ifadelerini kullandı.

TED'li ağabey ve ablaları ile buluşan öğrenciler, geleceğe dair hayallerini "Geleceğe Mektuplar" adı altında kayıt altına aldı.



