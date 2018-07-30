Tecrübe Paylaşımı Programı Sırbistan etabı başladı

BELGRAD (AA) - TİKA'nın Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi faaliyet coğrafyasında gençlerin etkileşim ve karşılıklı tecrübe paylaşımını amaçlayan programı kapsamında 10 öğrenci, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Sırbistan'da 5 Ağustos'a kadar çok sayıda kültür ve yardım etkinliğine katılacak grup, programa TİKA Belgrad Ofisini ziyaret ederek başladı.

Grup, daha sonra Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'ne gelerek burada büyükelçiliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'ni dolaşan grup, daha sonra Şeyh Mustafa Türbesi'ni ziyaret etti.

Program kapsamında Sırbistan'a gelen öğrenciler, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Hava Yolları'nın (THY) Belgrad Temsilciliğini de ziyaret etti. On kişilik öğrenci grubu son olarak, Belgrad'ın tarihi yerlerini gezerek programlarının ilk gününü tamamladı.

Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında, Sırbistan'da bulunan grup, ilerleyen günlerde de Türkçe kursuna katılan öğrencilerle pratik yapacak, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Fidanlığı'nı ziyaret edip, burada sulama ve çevre temizliği faaliyetlerine katılacak.

TİKA'nın Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında 500 öğrenci 30 ülkede tecrübe paylaşımında bulunacak.

Muhabir: Lejla Bıogradlıja, Talha Öztürk