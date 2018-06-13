Tebriz-Van seferi 18 Haziran'da başlıyor

KARS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye-İran arasındaki tren ile yolcu taşımacılığının Ramazan Bayramı'ndan sonra 18 Haziran'da başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Tren Garı'ndaki Türk Telekom Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması "Tam o an" başlıklı serginin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Arslan, Doğu Ekspresi treninin güzergahında çekilen fotoğraflardan oluşan 42 eserin yer aldığı serginin diğer illerde de açılacağını söyledi.

Arslan, bu coğrafyada ilk rayın 1856 yılında İzmir-Aydın arasında döşendiğini anımsatarak, "İlk rayın döşenmesinden bu yana 162 yıl olmuş. Tren yolu bir buçuk asırlık serüvenimizde ülkemize, geçmişimize değer katmıştır. Tren, kederlerimizi, sevinçlerimizi, ayrılıklarımızı, kavuşmalarımızı simgeleyen adeta bir tarih." diye konuştu

Trenlerin, İstiklal Harbi günlerinde askerleri, mühimmatı, gazileri, barış günlerinde ise ülkenin geleceğine ait ümitleri ve heyecanları taşıdığını vurgulayan Arslan, 162 yıldır trenlerin sadece insan taşımadığını, ülkenin kaderini ve değerlerini taşıdığını anlattı.

Tebriz-Van seferi 18 Haziran'da başlayacak

Bakan Arslan, Türkiye-İran arasında yolcu taşımacılığının bayramdan sonra başlayacağı müjdesini de vererek, şu bilgileri paylaştı:

"İllerimiz için önemli olan Malatya-Elazığ Ekspresi inşallah bugün itibarıyla hizmete girmiş olacak. İran ile Türkiye arasında yük taşımacılığı vardı ancak yolcu taşımacılığı yoktu. Yaklaşık 3 yıldır ara verdiğimiz Tebriz-Van arasındaki tren ile yolcu taşımacılığına Ramazan Bayramı'ndan sonraki ilk gün olan 18 Haziran'da başlıyoruz. İlk trenimiz Tebriz'den 18 Haziran'da yola çıkıp Van'a gelecek ve ertesi gün Van'dan Tebriz'e gidecek. Bu, ülkemiz, bölgemiz için önemli."

Bu tren ile artık İran'dan gelen misafirlerin Van üzerinden Türkiye'nin her yerine gidebileceğini anlatan Arslan, "Bu trenimizi haftada 2 gün Van'dan Tebriz'e ve yine 2 günde Tebriz'den Van'a işletmiş olacağız. Dün bir bilgi vardı 'Bayramın birinci günü başlıyor' diye onu da düzetmiş olalım. Tabii işin sahibinin ağzından çıkmayınca yanlış bir bilgiyle kamuoyu bilgilendirilmiş oldu, 18 Haziran'da Tebriz'den Van'a 19 Haziran'da da Van'dan Tebriz'e başlamış olacak."

Bakan Arslan Kars'taki projeleri havadan inceledi

Bakan Arslan, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu için önemli bir merkez olan ve halen inşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi'ni helikopter ile havadan inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Helikopter ile yollardaki çalışmaları, viyadükleri de inceleyen Arslan, bu çerçevede yapımı devam eden Karakurt-Erzurum Karayolu'nun Kars kısmında da incelemelerde bulundu.