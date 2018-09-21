"Tebrikleri hızlı şekilde bitirmek istiyoruz ki çalışalım"

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, zamandan tasarruf sağlamak için üniversite personelinin tebriklerini törenle toplu aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Karamustafa, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda üniversite personeliyle bir araya geldi.

Burada tebrikleri toplu kabul eden Karamustafa, idari ve ekonomik personellerinin göstermiş olduğu ilgi ve alakadan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ama bir taraftan da çalışmak, toplantı yapmak ve bazı işlere konsantre olmak zorunda olduklarını vurgulayan Karamustafa, yeni kampüs alanıyla ilgili devamlı hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bu durumun kendilerini kısıtladığına değinen Karamustafa, şöyle konuştu:

"15 gündür gece geç vakitlere kadar çalışıyoruz. Elbette çalışacağız, ilk 15 gündeki tebrikleri biraz hızlı şekilde kabul ettik ama baktık bunun önü kesilmeyecek, dolayısıyla ilk toplu tebriği yaptık. Belki biriktirip birkaç dalga daha yaptıktan sonra tebrikleri böyle hızlı şekilde bitirmek istiyoruz ki çalışalım. Devletimiz bu görevi çalışmak, üretmek, bir şeyler yapmak için bize verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız tevdi etti, güvendi bize. Biz de buna layık olacak şekilde, hızlı şekilde çalışacağız. O yüzden böyle bir yola başvurduk."

Kayseri Üniversitesinin yeni yeri için birkaç alternatif olduğunu anlatan Karamustafa, hali hazırda 16 tane birimleri olduğunu bildirdi.

Bunun lisansüstü eğitim enstitüsüyle beraber altısının ERÜ kampüsünde olduğunu belirten Karamustafa, şunları kaydetti:

"Diğer kısımlar olan 10'u ilçelerde. Biz bunları bir araya getirmeye çalışacağız. Bunun için 15 Temmuz Kampüsü alternatif olarak düşünülürken, başka yeni yerlerde de Kayseri Üniversitesinin kampüsü oluşturulabilir. Bu sadece bizim rektörlüğümüzün vereceği karar değil. Bu karar bizim başlangıç noktamız olacak ve Kayseri Üniversitesinin de kaderini belirleyecek. Kısa vadede belki 15 Temmuz Kampüsü'yle de ERÜ'nün üniteleriyle devam edeceğiz."



