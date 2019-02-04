TEB'den kredi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,70'e, taşıt kredisi faizini ise 1,75'e düşürdü.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, başlattığı kampanya ile tüm müşterileri için konut kredisi faiz oranını 120 aya kadar vadede yüzde 1,70 taşıt kredisi faiz oranını ise 48 aya kadar vadede yüzde 1,75 olarak belirledi.

TEB, kredi kullandırımı ile edindiği yeni müşterilerini, diğer avantajlı ürünlerini de sunabileceği, sektör tecrübesi ve konusunda uzman personeli ile hizmet verdiği şubelerine bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak konut ve taşıt sektörüne hareket kazandıracak ivmeyi, avantajlı kampanyaları ile sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Mendi, "Bizim için müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre en uygun çözümü üretmek çok önemli. Bu doğrultuda konut kredisi kampanyamızla müşterilerimize 120 aya kadar vadede yüzde 1,70 faiz oranı vererek, en uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olurken; taşıt kredisi kampanyamızda ise 1,75’ten başlayan faiz oranı ile müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.