Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

TEB'den kadın patronlara mart ayına özel kredi

- TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Boz: - "Kadın patronlara yönelik oluşturduğumuz teminatsız kredilerin yanı sıra özel finansman paketleri geliştiriyoruz" - "Mart ayına özel başlattığımız kredi kampanyasıyla da kadın patronları finansal anlamda rahatlatmayı hedefliyoruz"

09 Mart 2018 Cuma 12:10
TEB'den kadın patronlara mart ayına özel kredi
banner230

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), kadın patronların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı yeni kampanya ile mart ayında yapılacak başvurularda 3 ay geri ödemesiz, 36 aya varan vade ve 1,45 faiz oranıyla kredi sağlıyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, kadın patronların finansmana erişimlerini kolaylaştırıyor.

TEB, kadın patronlara özel düzenlediği kredi kampanyasıyla mart ayında yapılacak başvurularda 3 ay geri ödemesiz, 36 aya varan vade ve 1,45 faiz oranıyla kredi sunuyor. Kadın patronlar ayrıca ay boyunca ücretsiz çek karnesi ve ücretsiz "Pratik Haberci" fırsatlarından da yararlanabilecek.


- "Kadın patronları finansal anlamda rahatlatmayı hedefliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TEB Kadın Bankacılığı ile kadın patronları desteklemek ve iş hayatındaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda yakın zamanda Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir kampanya da hazırladık. Kampanyada kadınların iş hayatlarında hedeflerine 'el alem ne der?' demeden ulaşmasını, insanların cesaret kırıcı söylemlerine aldırmadan ekonomiye katılımını ve iş hayallerinin peşinden koşmasını sağlamayı amaçladık. Bu bizim en temel hedeflerimizden biri." ifadelerini kullandı.

Boz, Kadın Bankacılığı ile kadın patronlara iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda destek verirken, global dünya ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşmaları ve istikrarlı bir büyüme elde edebilmeleri için finansmana erişimlerini de kolaylaştırdıklarını vurgulayarak, "Bu doğrultuda kadın patronlara yönelik oluşturduğumuz teminatsız kredilerin yanı sıra özel finansman paketleri geliştiriyoruz. Mart ayına özel başlattığımız kredi kampanyasıyla da kadın patronları finansal anlamda rahatlatmayı hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında mart ayında yapılacak başvurularda 3 ay geri ödemesiz 36 aya varan vade ve uygun faiz oranıyla kredi imkanı sunuyoruz." bilgisini verdi.

Anahtar Kelimeler:
TEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim