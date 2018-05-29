TEB'den bayrama özel kredi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), harcamaların artacağı bayram dönemi için kredi notuna göre kişiye özel kredi kampanyası başlattı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, İhtiyaç Kredisi Kampanyası kapsamında kişiye özel kredi notuna göre TEB’den kredi alan müşteriler, yüzde 1,50’den başlayan faiz oranlarının yanı sıra 48 aya varan vade fırsatıyla 3 ay ödeme erteleme avantajından da yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları kaydetti:

"TEB olarak, yaklaşan bayram ve tatil harcamaları için müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Kampanya kapsamında, 48 aya varan vadelerde yüzde 1,50’den başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor ve 3 ay taksit ödeme erteleme avantajına sahip olunuyor. Ayrıca, müşterilerimiz nakit ihtiyaçlarına en kolay şekilde ulaşmak için başvurularını şubelerimiz, çağrı merkezimiz, internet şubemiz ve mobil şubemiz aracılığıyla yaparak kredilerini dakikalar içerisinde kullanabiliyor."