TEB'den 9 ayda 929,4 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) yılın 9 ayında net karı 929,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül 2018 itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 31 artarak 112,4 milyar TL’ye ulaşırken, net karı 929,4 milyon TL oldu.

TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu. Toplam 68,8 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın üçüncü çeyreğinde takipteki kredilerinin oranı yüzde 3,22 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 28 artarak, 71,1 milyar TL’ye ulaştı.

İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in öz kaynakları 10 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 16,58 olarak gerçekleşti.





- TEB Pratik Şube’lerin sayısı 25’e ulaştı





TEB’in dijital ve fiziki şubeyi birleştiren yeni bankacılık anlayışı TEB Pratik Şube ülke genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Tamamen TEB’in bilgi işlem ve operasyon departmanları ile Ar-Ge'deki mühendis kadrosu tarafından geliştirilen Jet ve Turbo cihazlarıyla donatılmış TEB Pratik Şube’lerin sayısı eylül sonu itibarıyla İstanbul’da 8, Bursa’da 8, Denizli’de 5, İzmir’de 4 olmak üzere toplam 25’e ulaştı.

Para çekme, yatırma, para transferleri, tüm ödeme işlemleri, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu nakit kredi başvuru ve kullanımı gibi işlemlerin de yapılabildiği TEB Pratik Şube’lerin sayısının yılın son çeyreğinde de artırılması planlanıyor.





- TEB Özel Bankacılık’tan "Mobil Onay"





TEB Özel Bankacılık, müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iş yapış biçimini hızlandıracak ve daha verimli hale getirecek dijital yenilik çalışmalarına devam ediyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde "Mobil Onay" projesini uygulamaya alan TEB Özel Bankacılık, bu kapsamda müşterilerine işlem talimatları ve türev işlemleriyle ilgili ıslak imzalı onay sürecinin yerine cep telefonu ve PC’ler üzerinden mobil onay verme imkanı sağlıyor.

"Mobil Onay"ın kullanıma açılmasıyla birlikte TEB Özel Bankacılık müşterileri artık CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden talimat ve türev işlem belgelerini onaylayabiliyor. Böylece, hem müşterilerin hem de bankanın operasyonel yükü azaltılırken, risk de minimuma indiriliyor.





- CEPTETEB 3 yaşında 600 bin müşteriye ulaştı





TEB’in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, üçüncü yılında 600 bin müşteriye ulaşarak, Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital bankacılık platformu oldu. TEB’in internet, mobil kanallarını kullanan aktif müşteri sayısı 1,2 milyonu geçerken, mobil bankacılık kullanıcı sayısı 1 milyona ulaştı.

CEPTETEB kullanıcılara kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik standartları ve zengin içerik sağlarken, aynı zamanda avantajlı bir dünya da sunuyor. Bu kapsamda, TEB müşterileri yenilenen CEPTETEB Mobil Bankacılık uygulaması ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hızlı geçiş ayrıcalığından da ücretsiz faydalanıyor.





- Türkiye’den Silikon Vadisi’ne uzanan girişim köprüsü





TEB Girişim Bankacılığı yaklaşık altı yıldır Türkiye’de girişimcilerin gelişmesine ve girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik farklı iş birlikleriyle çok sayıda proje hayata geçiren TEB, dünya markası olma potansiyeli bulunan teknolojik girişimcilere iş modelleri oluşturma, sektörde doğru rekabet ve globalleşme danışmanlıkların yanında, yatırımcı/potansiyel müşteri buluşturmaları gibi destekler sunarak global pazarlara açılmaları konusunda yardımcı oluyor.

TEB Girişim Bankacılığı, girişimcilere sağladığı yurt dışı odaklı projelerle erken aşama teknoloji girişimlerinin yatırım ve hızlandırma yoluyla uluslararası pazarlara açılmasını sağlayıp dünya çapında başarılı Türk şirketleri yaratmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda, Türkiye’nin en global hızlandırma programı Growth Circuit programının hayata geçmesini sağlayan paydaşlardan biri olan TEB Girişim Bankacılığı’nın desteğiyle 8 girişim, San Francisco’da UC Berkeley ve Draper Üniversitesi mentorlarından eğitim alma imkanı elde etti. Temmuz ayında gerçekleşen programa katılan girişimciler farklı ülkelerden 50’den fazla yatırımcının katıldığı Draper Üniversitesi Demoday’de sunum yapma ve girişimlerini dünyaya tanıtma fırsatı yakaladı.

Bununla birlikte TEB Girişim Bankacılığı, genç girişimcilerin fikirlerini birer başarılı girişime dönüştürmek için ABD Büyükelçiliği iş birliğiyle Anadolu’nun 7 üniversitesinde "TEB Let’s Up Girişimcilik Programı"nın ders olarak hayata geçmesini sağladı. Bu programda başarı gösteren 16 öğrenci, 4-11 Ağustos 2018 tarihleri arasında Silikon Vadisi’nde Google, Facebook gibi teknoloji devlerinin yöneticileri ile tanışma, yatırım uzmanları ve Silikon Vadisi’nin başarılı Türk girişimcileri ile bir araya gelerek, farklı atölye çalışmalarına katılma fırsatı yakaladı.





- TEB KOBİ Bankacılığı’na uluslararası iki ödül





“KOBİ’lerin Danışman Bankası” anlayışıyla 2005’ten bu yana hizmet veren TEB KOBİ Bankacılığı, dünyada örnek gösterilen finansal olmayan hizmetleriyle uluslararası iki organizasyon tarafından ödüllendirildi.

TEB KOBİ Bankacılığı, kurumsal sosyal sorumluluk alanında farklı sektörlerden katılımcıların projelerinin yarıştığı The International CSR Excellence Awards kapsamında "Corporate Citizenship" kategorisinde "Danışmanlık Maraton Programı" ile ödüle layık görüldü. Danışmanlık Maraton Programı kapsamında, TEB bünyesinde KOBİ Danışmanlık eğitimlerini tamamlayan KOBİ, İşletme ve Tarım müşteri temsilcileri, sektörde sürdürülebilir büyüme sağlamaları adına firmaların durum analizlerini yaparak danışmanlık veriyor.

TEB KOBİ Bankacılığı, "Global Business Excellence Awards" kapsamında ise TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları ile "Outstanding Event" kategorisinde ödül aldı. TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları, KOBİ’lerin küresel anlamda rekabet edebilmelerine ve Endüstri 4.0 sürecine adapte olabilmelerine destek olmak amacıyla üretimin kalbinin attığı sanayi bölgelerindeki KOBİ’lere yönelik düzenleniyor.

Bugüne kadar 2 binden fazla KOBİ’ye ulaşan etkinliklerde, KOBİ’lere sanayideki yeni nesil üretimin ihtiyaçları, standartları ve dünyadaki örnekleri hakkında bilgi verilirken, Endüstri 4.0 sürecinin detayları ve dönüşüm sürecinde yapılması gerekenler anlatılıyor.





- TEB, Türkiye’de en iyi servis veren nakit yönetimi bankası oldu





Uluslararası finans dünyasının etkili yayınlarından olan Euromoney dergisi de iki farklı kategoride TEB’i ödüle layık gördü.

TEB müşterilerinin Euromoney Global Nakit Yönetimi Anketi’ne verdiği cevaplar sonucunda “Türkiye’de En İyi Servis Veren Nakit Yönetimi Bankası” kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci seçilen TEB, “Pazar Lideri” kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı.