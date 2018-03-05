TEB’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), kadınları ekonomide daha çok yer alarak daha fazla söz sahibi olmaları için cesaretlendirmeyi sürdürüyor. Banka, bu kapsamda hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel videosuyla kadınların iş hayatında cesaretlerini kıran "el alem ne der?" iç görüsünü gündeme taşıdı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, yeni video oluşturulurken ilk olarak, sosyal medyada kadınların ekonomiye ve iş hayatına aktif katılımının önündeki engeller üzerine bir analiz yapılarak dijital kanallarda en çok kullanılan kelimeler ve kullanıcı profilleri incelendi.

Sosyal medyada yapılan etkili dinleme, iş hayatında karşılaştıkları engellerin bir süre sonra kadınlarda otokontrol oluşturduğunu gösterdi. İncelenen içerikler arasında en çok paylaşılan dışavurumun "el alem" söylemi olması, kullanıcıların da "el alem ne der?" korkusuyla yapmak istediklerini yapamadıklarını gözler önüne serdi. Çıkan sonuçlara göre sadece ocak ayında sosyal medyada "el alem" konusunda 5 bin farklı içerik paylaşıldı.



TEB'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel videosunda iş hayallerini sevdikleriyle paylaşan kadınlar ve "el alemin" iç sesi olarak engeller veriliyor. Evde ailesi ve komşularına yeni iş fikrinden bahseden girişimci kadın, kafede arkadaşlarına işini büyütme hayallerinden bahseden kadın, yurt dışına açılmayı hedefleyen kadın patron benzer tepkilerle karşılaşmasına rağmen, "el alem ne der?"i dinlemeyip kendi hayallerinin peşinden koşmayı tercih ediyor. Videonun sonunda el alemin sesine kulaklarını tıkayan kadınlar, onların hayallerine ortak, başarılarına destek olmak için çalışan TEB şubesine gidiyor.





- "Kadınların iş hayatlarında hedeflerine 'el alem ne der?' demeden ulaşmasını hedefliyoruz"







Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, bankanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel videosuyla, kadınların iş hayatlarında hedeflerine "el alem ne der?" demeden ulaşmasını, insanların cesaret kırıcı söylemlerine aldırmadan ekonomiye katılımını cesaretlendirmeyi ve iş hayallerinin peşinden koşmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın iş gücünün kıymetinin her geçen gün daha fazla fark edildiğini kaydeden Boz, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek amacıyla kamu ve özel sektör tarafından sunulan destekler sürekli artmasına rağmen, ülkemizde özellikle kadın patronlara finansmanın yanı sıra ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi ve danışmanlık desteğinin bütünsel olarak sağlanmasında hala bazı eksiklikler söz konusu. Biz de banka olarak, kadın patronlarımıza iş hayatında bilgiye erişim, yeni pazarlara erişim, kritik konularda koçluk/mentorluk ve finansa erişim olmak üzere 4 temel alanda destek sunuyoruz."

Boz, kadınların ekonomiye katılımlarını engelleyen en önemli faktörlerden birisinin de öz güvenlerinin kırılması olduğunu kaydederek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yeni kampanyamız da kadınlara ilham vermek, cesaretlerini, öz güvenlerini kıran yaklaşımlara karşı onları cesaretlendirmek üzerine kurulu. Dijital platformlarda yayınlanan videomuz da çok önemli bir iç görüyü işleyerek dört farklı kadının hayatlarından kesitler veriyor, bu çevresel etkileri aktarıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kadınların mentorluk/koçluk desteği aldıklarında öz güvenlerinde, farkındalık ve becerilerini kullanma düzeylerinde artış olduğunu belirterek, "TEB Kadın Bankacılığı çatısı altında TEB Kadın Akademisi, TEB'le Kadın On-Air programı, TEB KOBİ TV Kadın Patronun Ekranı Kanalı gibi iş dünyasında kadını destekleyecek pek çok hizmet sunuyoruz. Kadın patronların en önemli gereksinimlerinden biri olan mentorluk/koçluk ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli çözümler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.