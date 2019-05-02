TEB'den 312,4 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2019 yılının ilk çeyreğinde 312,4 milyon TL net kar elde etti.

TEB açıklamasına göre, 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 5 artarak, 102,2 milyar TL’ye ulaşırken, net karı 312,4 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 65,2’sini oluşturdu.

Bankanın 2019 yılının ilk çeyreğinde toplam kredileri 67 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 6 artarak 68,3 milyar TL oldu. TEB’in özkaynakları 10 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 15.65 olarak gerçekleşen bankanın donuk alacak oranı yüzde 4,59 seviyesinde gerçekleşti.





- İhracat Seferberliği’ne TEB’den tam destek





TEB, daha güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir ihracat için Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Ocak 2019’da iş birliği protokolü imzaladı. İhracata destek kampanyası kapsamında TEB, dış ticaret yapan firmalara yıllardır sunulan finansal destekler ile ürün ve hizmetlerini, TİM ile imzalanan protokol kapsamında, piyasa ortalamasının altında faiz oranları ve Eximbank’a verilen kısa vadeli teminat mektubu komisyon oranıyla daha avantalı bir paket olarak TİM üyelerine sunmaya başladı. İş birliği kapsamında TEB, 300 milyon dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı. 2019 yılının ilk günlerinde atılan adımla ihracat seferberliğine desteğini arttıran TEB, ihracatı ve yatırımı destekleyecek bir talep doğmasını hedeflerken, ülke olarak sürdürülebilir büyümeye geri dönülmesine de destek olmayı amaçlıyor.

TEB Girişim Bankacılığı, TİM ile ortak yürüttüğü TİM-TEB Girişim Ev’leri projesinde yer alan başarılı girişimcilerini Ocak ayında İstanbul’da düzenlenen DemoDay’de TİM Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya getirdi. TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde, 30 başarılı girişimcinin projelerini TİM Başkanı İsmail Gülle’ye aktardıkları etkinlik Anadolu’ya da taşındı. Şubat ayında Gaziantep, Mart ayında da Erzurum buluşmaları ile Anadolu’nun gelecek vadeden tekno girişimcileri yine TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Girişimcilere ihracat odaklı network desteği sunuldu.



Kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirme ve ekonomiye daha fazla dahil olmasına katkıda bulunma amacıyla çalışan TEB, iş yaşamında karşılaşılan her türlü engele karşı iş kadınlarını cesaretlendirmeye de devam ediyor. Geçen yıl “Elalem Ne Der” kampanyası ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir kampanya başlatan TEB Kadın Bankacılığı, bu yıl da 8 Mart’a özel hazırladığı #BaşarınınCinsiyetiOlmaz videosuyla kadınların iş yaşamındaki ön yargı ve engellere karşı verdikleri mücadeleye dikkati çekti.

İş hayatında kadının cesaretini kıracak yaklaşımlara ve ön yargılara karşı dikkat çekici bir içerikle hazırlanan filmde, kadınların iş hayatında karşılaştıkları bu olumsuz bakış açılarına rağmen karşılarına çıkan engelleri aşabilecekleri ve her alanda istedikleri başarıya ulaşabilecekleri anlatılıyor. TEB’in kadın patronları her zaman desteklediği vurgulanan film ile insanların cesaret kırıcı söylemlerine aldırmadan, kadınların ekonomiye katılımını cesaretlendirmeyi ve iş hayallerinin peşinden koşmasını sağlamayı amaçlıyor.

TEB’in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, dördüncü yılında 725 bin müşteriye ulaşarak, Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital bankacılık platformu olmaya devam etti. TEB’in internet ve mobil kanallarını kullanan aktif müşteri sayısı 1,4 milyonu geçerken, mobil bankacılık kullanıcı sayısı 1,2 milyona ulaştı.

CEPTETEB kullanıcılara kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik standartları ve zengin içerik sağlarken, aynı zamanda avantajlı bir dünya da sunuyor. Bu kapsamda, TEB dijitalde yaptığı yatırımları da sürdürüyor. Yeni eklenen özelliklerle birlikte, CEPTETEB Mobil Bankacılık uygulaması ile müşteriler alışveriş merkezlerinde kendilerine özel kampanyalardan faydalanabiliyor, TEB FX Platformu ile döviz işlemlerini anlık ve avantajlı kurlarla yapabiliyor, “Alarm” özelliği ile de belirlenen kur değerini takip edebiliyorlar.





- Global Finance’ten TEB Özel Bankacılık’a “Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü”





2018 yılında uluslararası finans alanında sunduğu ürün ve hizmetler dolayısıyla International Finance tarafından “En Yenilikçi Özel Bankacılık” ödülüne layık görülen TEB Özel Bankacılık, 2019’a da ödülle başladı. Uluslararası alanda finans dünyasının yakından takip ettiği saygın yayın kuruluşlarından Global Finance Dergisi’nin her yıl düzenlediği ve en başarılı özel bankacılık hizmetlerinin ödüllendirildiği Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri 2019’da TEB Özel Bankacılık’a, “Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü” verildi.









