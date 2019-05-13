TEB, ürün ve hizmetleriyle üreticilerin yanında

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), 14 Mayıs Çiftçiler Günü kapsamında çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı TEB Harman Kart ve Tarım Kredileri ile üreticilere faizsiz dönem, hasatta ödeme ve avantajlı vade seçenekleri ile geri ödeme imkanı sunuyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 2007'den itibaren Tarım Bankacılığı alanında sunduğu ürün ve hizmetlerle hem ülke ekonomisinin gelişmesi hem de üreticilere destek olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ülke genelindeki tüm üreticilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayan TEB, bu kapsamda çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı TEB Harman Kart ve Tarım Kredileri ile üreticilere faizsiz dönem, hasatta ödeme ve avantajlı vade seçenekleri ile geri ödeme imkanı sunuyor.

Üreticilerin temel girdilerinin temininde çok önemli bir rol oynayan ve faizsiz dönem avantajı ile geri ödeme imkanı sunan TEB Harman Kart, üreticilerin akaryakıt, gübre, zirai ilaç, tohum, fide ve yem gibi ihtiyaçlarını kolayca temin etmesini hedefliyor.

Üreticiler, TEB'in sektörün öncü kurumları ile gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında alışverişlerinde beş ay vade ve sıfır faiz avantajından da yararlanabiliyor.

- "Tarım Portföylerimiz ve Kartallar ürün ve hizmetlerimizi çiftçinin yanına getiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, Türkiye ekonomisinin yaklaşık dörtte birini istihdam eden tarım sektörünün ülke ekonomisi için önemli rol oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşen dünyanın değişen tüketici ihtiyaçlarına uygun olarak çiftçilere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimiz de gelişiyor. Bu doğrultuda üreticilere destek olmak için teknolojik yatırımlarla sistemimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

Son dönemde büyük veri projelerine yaptığımız yatırımlar sonucu çiftçilerin tüm demografik ve ürün bilgilerini gerçek zamanla, en güncel haliyle segmente etmeye başladık. Böylece, üretici özelinde ihtiyaca yönelik ürün, hizmet ve bilgilendirmeler sunabiliyoruz. Tarım Portföylerimiz ve Kartallar ekibimiz de üreticimize yaptıkları ziyaretlerle ürün ve hizmetlerimizi çiftçinin yanına getiriyor."