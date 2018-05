TEB Tedarikçi Günü Etkinliği'nin sekizincisi gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu sene sekizincisini düzenlediği TEB Tedarikçi Günü kapsamında, başarılı iş birliklerine imza attığı 9 tedarikçisine ödül verdi.

TEB'ten yapılan açıklamaya göre, gelenekselleşen TEB Tedarikçi Günü’ne özel ödüller, bu sene sekizinci kez sahiplerini buldu.

Tedarikçi değerlendirme süreçlerinin ardından, İç Müşteri, Dış Müşteri ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahipleriyle buluştu.

Bu yıl 8.'si gerçekleştirilen TEB Tedarikçi Günü'nün açılış konuşmasını yapan TEB Tedarik Direktörü Arda Polat, her sektörde olduğu gibi, finans sektöründe de müşteri memnuniyetini sağlamanın önemine dikkat çekerek, "Banka olarak verimliliğimiz, güvenilirliğimiz, ürün ve hizmetlerimizin kalitesi tedarikçilerimizin bize sunduğu hizmetlerin güvenilirliği ve hizmet kalitesiyle doğrudan bağlantılı. Tam da bu nedenle, tedarikçilerimizle ilişkimizi hiçbir zaman salt ticari temelde, tek taraflı bir ilişki olarak görmedik. Tersine, her iki tarafın da verimliliğini en üst düzeye yükselten ve her iki tarafa da kazandıran bir ilişki olarak gördük ve bu anlayışla tedarikçi memnuniyetine büyük önem verdik." yorumunu yaptı.

Polat, paydaş ilişkilerinde de büyük bir dijital devrim yaşandığını belirterek, şunları söyledi:



"Dünya gittikçe daha fazla dijitalleşiyor ve ağ bağlantılı bir hale geliyor. Dijitalleşme yalnızca müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri değil, iş ortaklarımızla iş yapma biçimlerimizi de değiştiriyor. Eski yöntemlerin yerini, ileri teknolojinin bize sağladığı yeni olanaklar alıyor. İş süreçlerimiz değişiyor, veri tabanlı, çevrim içi, ağ bağlantılı uygulamalar bürokrasiyi ortadan kaldırıyor, işimizi hızlandırıyor, kolaylaştırıyor. Alışılmış, geleneksel sistemlerin yerini yeni teknolojik uygulamalar alıyor. Bankalar için, sadece müşteri değil, tüm paydaşları da kapsayacak uygulamaların devreye girmesi gerekiyor. Blockchain, yapay zeka, makine öğrenimi gibi en son dijital inovasyonları hızla uygulamaya almanın önemi giderek artıyor."





- "Sürdürülebilir tedarikçi ilişkilerimizi güçlendireceğiz"





TEB'in tedarikçisi olmak isteyen tüm aday firmalarla hızlı ve etkin bir iletişim ortamı sağlamak üzere TEB Tedarikçi Portalı'nı hayata geçirdiklerini aktaran Polat, "Bu sayede güncel ve doğru bilgilerin portal üzerinden karşılıklı paylaşılması ile sürdürülebilir tedarikçi ilişkilerimizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.



Açılış konuşmasının ardından etkinlik, TEB Bireysel ve Yıldız Bankacılık Yatırım Yönetim Müdürü İlker Göktaş'ın "Güncel Piyasalar", TEB Dijital Bankacılık Kanal Geliştirme Müdürü Halil Özcan'ın "Dijital Dönüşümün Neresindeyiz" sunumlarıyla devam etti.

Levent Erden'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Dijital Dönüşüm" panelinde ise TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, Zorlu Ventures Genel Müdürü Metin Salt ve Akinon Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Tatari geçmişten günümüze dijital dönüşüm ve bu dönüşümün geleceği nasıl şekillendireceğini tartıştı.

Etkinliğin son bölümünde ise Levent Erden, "Nereye, Nasıl Dönüşüyoruz" konulu bir sunum gerçekleştirdi.



Sunumların ardından, TEB Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Kubilay Güler'in konuşması ile ödül törenine geçildi. Ödüller, TEB Tedarik Direktörü Arda Polat , TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır ve TEB Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Kubilay Güler tarafından sahiplerine takdim edildi.

TEB Tedarikçi Ödülleri'nde "İç Müşteri Kategorisi"nin kazananları; "Artı ve Artı Teknoloji Hizmetleri San. ve Tic. AŞ", "Link Tera Bilgi Teknolojileri AŞ" ve "Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerlığı AŞ" oldu.

"Dış Müşteri Kategorisi"nde "Güzel Sanatlar Çek Basım Ltd. Şti." ve "İnnova Bilişim Çözümleri AŞ" ödül alırken, "Jüri Özel Ödülü" ise "Cihan Depolama ve Lojistik AŞ", "Devoteam Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ", "Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri San. ve Tic. AŞ" ve "NCR Bilişim Sistemleri Ltd. Şti" şirketlerine takdim edildi.